Endesa inaugura una exposició sobre els 100 anys de la seva central de Camarasa (Lleida)

Endesa ha inaugurat aquest dimecres a Camarasa (Lleida), en el seu central hidroelèctrica, l'exposició 'Camarasa 1917-1923. Temps d'avenços tecnològics i lluita obrera 'que ofereix una visió dels processos tecnològics de la seva construcció i aspectes socials com la vaga de la Canadenca o l'activisme al poble.





La mostra forma part dels actes commemoratius dels 100 anys de la concessió de central de Camarasa i és una iniciativa de l'Ajuntament de Camarasa, en què ha col·laborat la Diputació de Lleida, Ràdio Balaguer, Enel Green Power (la branca d'energies renovables d'Endesa) i la Fundació Endesa, ha informat aquest dimecres l'elèctrica en un comunicat.





Aquesta exposició, que es podrà visitar els dijous i els divendres de 15.00 a 19.00 hores, i dissabtes i diumenges de 10.00 a 13.00 hores, és fruit d'un conveni entre Endesa i l'Ajuntament de Camarasa, mitjançant el qual la companyia ha cedit al consistori un espai per organitzar i gestionar les visites, que gestiona l'empresa local Espais Origens.





Aquest acord és idèntic al que Endesa ha fet amb espais expositius similars ubicats a les centrals hidràuliques de Talarn i Capdella (Lleida) i de Susqueda (Girona).





Com a complement d'aquesta exposició, s'han distribuït en diferents punts estratègics del municipi i de la carretera d'accés a la instal·lació -que són els llocs més emblemàtics de la història de la construcció d'aquesta singular infraestructura- set plafons informatius de lliure accés, il·lustrats amb fotografies, plànols, gràfics i textos.





A la inauguració hi ha assistit el director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, Pere Palacín; l'alcaldessa de Camarasa, Elisabet Lizaso; el diputat de la Diputació de Lleida i alcalde de Penelles, Eloi Bergós, i la presidenta del Consell Comarcal de la Noguera, Concepció Cañadell, entre d'altres.





La Central hidroelèctrica de Camarasa va ser el quart salt d'aigua posat en marxa per Regs i Força de l'Ebre, SA (Empresa constituïda per la Barcelona Traction Light & Power, coneguda popularment com La Canadenca), després de les Sossís (1912), Serós (1914 ) i Talarn (1916).