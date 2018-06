L'OMS alerta sobre la "falta de consciència" a Europa de la salut mental

La regió europea de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat un nou informe, titulat 'Salut mental, drets humans i normes d'atenció', en què s'alerta sobre la "falta de consciència" que tenen els països europeus sobre la salut mental i els drets humans dels pacients.





Per dur a terme la feina, es van avaluar a 75 institucions de 24 països d'Europa i Kosovo, de les quals només el 25 per cent va mostrar compliment amb els estàndards internacionals de l'atenció a la salut mental, el que, segons el parer de l'organisme de Nacions Unides, vol dir que l'atenció institucional a llarg termini té un "marge significatiu de millora".





"Hem de considerar les troballes com una important toc d'atenció per garantir que els drets humans es respecten plenament en l'atenció institucional, amb l'objectiu d'avançar cap a diferents i millors models d'atenció a la salut mental", ha dit la directora regional de la OMS per a Europa, Zsuzsanna Jakab.





En les avaluacions es van avaluar el dret a un nivell de vida adequat; al gaudi al més alt nivell de la salut física i mental; el dret a exercir la capacitat jurídica i la llibertat personal; estar lliure de tortures, abusos o tractes denigrants; i el dret a viure de forma independent i estar integrat en la societat.





"Les avaluacions van revelar una quantitat d'inquietuds generals. En primer lloc, hi ha una manca de consciència sobre la salut mental i els drets humans, fins i tot entre el personal, una subestimació dels drets bàsics de les persones que viuen en aquestes institucions. A més, cal un enfocament humà o personalitzat ", ha comentat el gerent del Programa de Salut Mental de la regió europea de l'OMS Europa i director de l'informe, Daniel Chisholm.





En aquest sentit, l'expert ha assegurat que per millorar l'atenció que s'ofereix als pacients és necessari augmentar la consciència social, sanitària i política i garantir els drets humans de les persones que pateixen algun tipus de patologia mental.