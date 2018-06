El president Sánchez, les dones i la noria

Pedro Sánchez ja ha format govern, augmentant el nombre de ministeris. Que ara seran de 17. Un executiu en el qual per primera vegada en la història hi ha més dones que homes. És un fet històric: feminitzar l'executiu. A més no estaran a ministeris "maries". És una oportunitat històrica. Sánchez ha volgut potenciar a les dones preparades i de solvència professional. I segur que aquestes no el defraudaran. Els resultats estaran a la vista, però per quant temps?, aquesta és la gran pregunta.





El nou executiu és una aposta potent, el dolent és el poc temps que estaran en els seus càrrecs. No obstant això, és una mostra del que es pot fer, si a les eleccions vinents atrauran els vots que estan en altres partits.





Pedro Sánchez ha fet una aposta valenta, decidida i moderna. Ha marcat estil. S'ho juga tot a una sola partida, però té bones cartes per aconseguir-ho. El dolent de la partida són els que estan mirant, els que vigilen i els que volen i faran tot el possible perquè no guanyi.





El que li han demanat i als independentistes és el trasllat dels polítics presos a les presons catalanes per estar més a prop de les seves famílies. És una concessió que està a les mans i pot tranquillitzar en un primer moment al govern de Torra. En Brians 2, gaudiran d'uns privilegis que ara no tenen. El dolent de l'assumpte és que, després de complir-se la primera petició, vénen les següents i fins on estarà disposat a arribar?, només ell ho sap.





Per si no n'hi hagués prou, d'aquí a poc hi haurà la resolució alemanya sobre si lliura a Puigdemont a la justícia espanyola. En aquest temps, la diplomàcia espanyola que encapçala el nou ministre d'exteriors, Josep Borrell haurà de fer els contactes necessaris per explicar bé tot el conflicte. Això ho fa molt bé, i a més li agrada. És la bèstia negra dels separatistes.





També li vénen a sobre les decisions de la justícia de Brussel·les, Suïssa i Irlanda, on es troben la resta de consellers fugits. Entrant a la tardor, començaran els judicis dels membres del govern de Puigdemont que estan a les presons. Com acabaran?. Cal esperar. La situació ha canviat. Al capdavant del Ministeri de Justícia es troba una fiscal experta en terrorisme d'ETA, terrorisme gihadista i narcotraficants. Els seus companys la tenen en alta consideració professional.

No entrarem a valorar individualment a l'executiu, són bons professionals en la matèria que els ha tocat dirigir. El dolent de l'assumpte és el temps, com sempre, encara que bé és cert que és més important la qualitat que la quantitat. Cal donar-los els cent dies de gràcia per veure com es desenvolupen i totes les coses canvien.





El problema del temps, també ho és per a l'oposició i per als que els han donat els seus vots per fer fora del govern- en el cas de Rajoy també de la política- al PP. Però el seu suport no serà etern perquè les eleccions municipals, després les europees i les generals- igual les fan les tres juntes- estan a la volta de la cantonada i cal marcar perfil propi.





Aquests són els temes previstos, després vénen els que no esperes. Aquest temps de govern de Sánchez & PSOE serà tan frenètic com muntar en una sínia, esperem que no es maregin alguns, i posin com un pollastre remullat, als quals estan mirant-los des de baix, veient-los com s'ho passen els que s'han muntat en ella.