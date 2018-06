El judici del Suprem a Junqueras es farà al novembre o desembre de 2018

El proper judici a Oriol Junqueras, previst per al novembre, serà una de les primeres proves de foc a les que haurà d'enfrontar-se Pedro Sánchez, i posarà a prova la confiança oferta per ERC i el PDeCAT, l'executiu del PSOE.





El calendari amb què treballa el Tribunal Suprem situa el judici per al mes vinent de novembre. Les previsions que fins ara estudiava el jutge Pablo Llarena feien preveure una celebració de la vista a la tardor, però els tràmits derivats del tipus de procediment, colloquen el judici més de Novembre o fins i tot desembre del 2018.





La primera causa d'aquest canvi en les previsions és que la Fiscalia acaba de promoure noves diligències per esbrinar la despesa d'ús de cada un dels més de 2.000 collegis electorals que van obrir durant la jornada de l'1-O i la defensa ha sollicitat prova, també.





També endarrereix la vista la revisió, en apellació, del processament que va dictar el mateix Llarena el passat 23 de març i que ha quedat ajornada sense nova data. Quan el jutge instructor estimi que les seves actuacions estan completes, ha de dictar interlocutòria de conclusió i haurà d'elevar la causa a la Sala Penal del Suprem. Aquesta resolució es notifica a la Fiscalia, a l'acusació popular que exerceix VOX i als 25 processats en una audiència a celebrar en un termini màxim de 10 dies.





Tant anar i venir fa dubtar al Tribunal Suprem sobre si, atès que es tracta d'una causa en què hi ha nou persones a la presó provisional, convé accelerar les coses al màxim habilitant agost com mes hàbil. La decisió sobre aquest punt no està presa però, per molt que es tracti d'agilitar no hi ha encaix perquè el judici se celebri abans de novembre o desembre.