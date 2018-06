​La felicitat, objecte d’estudi de la UB

La felicitat és objecte d'estudi en unes jornades de la Universitat de Barcelona (UB) els dies 7 i 8 de juny a la Facultat d'Economia i Empresa.





Segons explica la UB en un comunicat, la felicitat és un producte subjecte a les dinàmiques de mercat i hi ha tot un sector productiu entorn a la felicitat.





Així, hi ha una nova indústria que comercialitza felicitat, alhora que apareixen noves ocupacions en aquest àmbit.





A partir d’aquestes premisses s’organitzen les jornades interuniversitàries sobre Amor i felicitat des de les ciències socials.





Les jornades estan organitzades en el marc del projecte de recerca Innohappy i compta amb els investigadors de la UB José Antonio Rodríguez i Alberto Martín.





PONÈNCIES





Hi ha ponències sobre temes com les diferents formes i serveis per trobar parella a l’actualitat; l’estudi de casos d’amor intercultural; qüestions sobre la gestació per substitució; la major importància dels diners a l’hora d’assolir la felicitat en els països occidentals en comparació a altres indrets; les dones qualificades que per amor emigren i perden possibilitats laborals; o el coaching per trobar la felicitat.





També es presentarà la base de dades sobre la indústria de la felicitat que s’està elaborant a la Universitat de Barcelona per part d’investigadors del grup de recerca Estudis de Poder i Privilegi, en el marc del projecte Innohappy.





Aquestes són les segones jornades interuniversitàries sobre el tema després que l’any passat tingués lloc una primera edició a la URV.