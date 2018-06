El Constitucional rebutja el recurs de súplica de Puigdemont sobre la seva candidatura

El Ple del Tribunal Constitucional ha rebutjat per unanimitat el recurs de súplica que va interposar l'expresident català Carles Puigdemont contra l'acte dictat a final d'abril en què s'admetia a tràmit la impugnació del Govern quan se li va designar candidat a la Presidència de la Generalitat .





L'acte de l'Alt Tribunal rebutja que la impugnació que va presentar l'executiu de Mariano Rajoy tingués un caràcter preventiu. Com ja va declarar el Constitucional en aquesta resolució, "els dubtes inicials sobre la viabilitat processal de la impugnació quedar objectivament buidades" per la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d'ajornar la sessió d'investidura convocada ara impugnada "fins que el tribunal es pronunciés sobre l'admissibilitat de la impugnació".





Segons explica la sentència, el Constitucional va entendre que aquesta decisió del president del Parlament posava en relleu que la proposta de candidat per a la investidura impugnada podia no resultar compatible amb les mesures cautelars que va adoptar el tribunal al gener, quan va imposar determinats requisits per a la investidura a Catalunya.





Aquestes mesures passaven per prohibir una eventual investidura telemàtica o per delegació i l'exigència que el candidat compti amb autorització judicial per a acudir a la Cambra autonòmica.





El recurs de Puigdemont també al·legava que la resolució impugnada pel Govern es troba emparada per l'article 23 de la Constitució, que estableix que els ciutadans tenen el dret a participar en els assumptes públics, directament o per mitjà de representants lliurement elegits en eleccions periòdiques per sufragi universal, i que tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics, amb els requisits que les lleis.





En aquest sentit, el Constitucional entén que aquesta qüestió "no pot ser valorada en el tràmit d'admissió, ja que en aquest moment processal no cal analitzar els motius de fons en què es fonamenta el recurs ni decidir si les resolucions impugnades es troben o no emparades per l'article 23".





Un altre dels arguments del recurs de súplica es refereix al fet que el Govern va incórrer en abús de dret, desviació de poder i que ha actuat en contra de la bona fe en utilitzar l'acció impugnativa de l'article 162.1 de la Carta Magna, que el dota de legitimitat per presentar recursos d'inconstitucionalitat.





L'acte del Constitucional desestima aquest raonament emparant-se en el criteri jurisprudencial manifestat en actuacions anteriors en el sentit que "un al·legat d'aquesta naturalesa té caràcter substancial i no pot adduir com a motiu per fonamentar l'oposició a l'admissió a tràmit en els processos constitucionals". Per tant, el tribunal recorda que "no pot entrar a analitzar les intencions de qui exerceix la qüestió d'inconstitucionalitat".





En definitiva, la resolució, que ha estat redactat pel magistrat Juan Antonio Xiol Ríos, assenyala que la qüestió que ara es planteja és la mateixa que quan ja es va admetre la impugnació per part del Govern de la investidura de Puigdemont.





A més, el Constitucional també rebutja l'al·legació que fa l'expresident català en sostenir que l'Executiu ha actuat de forma desproporcionada en sol·licitar la suspensió. En la seva opinió, aquest retret no té entitat suficient per articular un vici d'inconstitucionalitat, atès el caràcter a causa de la suspensió acordada.