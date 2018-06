CaixaForum reviu l'Antic Egipte dels faraons

Una De Les Peces exposades Amb El Rostre D'Un Faraó





El CaixaForum de Barcelona retrocedeix a l'època de l'Antic Egipte amb 'Faraó. Rei d'Egipte ', una exposició feta amb la col·laboració del British Museum de Londres (Regne Unit) que integra 164 peces entre estàtues, joies, esteles i amulets per mostrar com governaven els faraons egipcis i els seus principals facetes com a poderosos, i que es podrà veure des d'aquest divendres fins al 16 de setembre a l'espai barceloní.





En roda de premsa aquest dijous, la principal comissària de l'exposició, Casa Vandenbeusch, ha detallat que és la tercera mostra que el museu britànic organitza al costat de l'Obra Social La Caixa, i que presenta 3.000 anys d'història temàticament -des de l'any 3.000 aC fins a la conquesta romana- per explorar les diferents dimensions dels faraons.





Ha especificat que "ells eren el centre de la societat egípcia, tenien múltiples funcions", i que, per exemple, van legitimar el seu poder emparentant amb els déus: el faraó era fill de Ra, déu del Sol, i alhora una encarnació d'Horus a la Terra, que segons la mitologia havia estat l'últim governant.





"També construïen temples per als déus, on només faraons i sacerdots en el seu nom estaven capacitats per fer ofrenes", i ha indicat que s'exposen alguns dels objectes que s'han trobat en els temples, així com elements funeraris, ja que els governants també s'ocupaven del seu traspàs cap al més enllà per arribar a l'eternitat.





"Es mostren peces dels seus aixovars funeraris com els 'sathys', figuretes que eren com una mena d'assistents que et ajudaven després de la mort", ha detallat Vandenbeusch.





"Els faraons simbolitzaven la unió de les dues parts del territori, l'Alt i el Baix Egipte", ha explicat, i ha emfatitzat que per això les seves representacions artístiques contenen símbols divins i reals, a més d'elements zoomòrfics per ser Hipóstasis algunes divinitats.





Així, l'exposició mostra figures reals com els caps del faraó Tutmosis III, Mentuhotep II i el rei Seti II, a més d'esteles, esfinxs, amulets i diferents relleus, totes elles propietat del museu britànic.





La mostra viatjarà a Madrid al setembre i que durant la seva estada a la capital catalana s'organitzaran conferències d'especialistes, tallers i una sessió de 'showcooking' amb aliments de l'època.