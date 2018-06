El Govern de Torra injecta 20,4 milions als mitjans públics catalans

El Govern de Quim Torra ha aprovat en la reunió d'aquest dijous la partida extraordinària de 20,4 milions d'euros destinada a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).





Una injecció que justifiquen per poder afrontar el pagament de l'IVA que li reclama el ministeri d'Hisenda arran de la modificació de la llei de l'impost que es va aprovar al novembre.





Es tracta, segons Elsa Artadi, "d'una primera injecció de diners que ha d'evitar que la programació de la tardor o la contractació externa s'aturin".





L'executiu català justificava aquesta suma pel seu "compromís amb uns mitjans públics de qualitat".









El passat mes de novembre, la CCMA va estimar en 167,4 milions d'euros l'impacte que poden tenir en les seves arques els procediments iniciats per Hisenda per reclamar el pagament de l'IVA per les aportacions de la Generalitat entre 2015 i 2018.





Segons el departament que dirigia Cristóbal Montoro, les deduccions d'IVA d'aquests tres exercicis van ser irregulars i les televisions autonòmiques estan obligades a pagar el 21 per cent de l'Impost de Valor Afegit.





Des de la CCMA, van expressar llavors la seva disconformitat davant aquesta actuació, i van avançar que usarien "tots els mitjans legals oportuns" per oposar-se i intentar frenar-la.





La CCMA va considerar que la decisió "no està avalada per cap llei sinó exclusivament per un canvi de criteri de la mateixa Administració tributària".





"Aquesta nova exigència del Ministeri d'Hisenda suposa una greu amenaça per a la viabilitat de l'actual model de TV3 i Catalunya Ràdio", lamentava la CCMA en un comunicat.