Substiuir el 13% del parc mòbil per vehicles a gas natural evitaria 13.800 tones d'emissions anuals a Barcelona

El canvi dels vehicles a gas natural és una de les mesures més eficaces per millorar la qualitat de l'aire a les grans ciutats, de manera que la substitució de l'11,2% dels vehicles a Barcelona i del 13,4% a Madrid a vehicles a gas natural reduiria gairebé 50.000 tones d'emissions contaminants a l'any, d'acord a lapublicación 'La qualitat de l'aire a les ciutats. Un repte mundial 'de la Fundació Gas Natural Fenosa.





L'estudi revela que en els últims 50 anys el consum energètic per càpita al món ha augmentat un 60%, provocant un increment de les emissions del CO2 el 65% .Un increment ve impulsat, en gran mesura, pel major volum de vehicles a motor.





Així, el document assenyala que el transport representa al voltant d'un terç del consum d'energia en els països membres de la Unió Europea i més d'un cinquè de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.





Segons la publicació, actualment només una de cada deu persones viu en una ciutat que compleix amb els valors guia de qualitat de l'aire de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).





Aquestes guies de l'OMS són més restrictives que la legislació europea, que compta amb alguns valors límit o objectius que es van fixar a finals de la dècada de 1990, i no s'han modificat des de llavors.





Sostenen així que hi ha una clara necessitat de aproximar-se als valors guies de l'OMS, sobretot en els contaminants amb major impacte en la mortalitat, com les partícules (PM2.5 i PM10).





A més d'aquests contaminants, que provoquen gairebé 400.000 morts a l'any a Europa, segons l'Agència Europea de Medi Ambient.





VEHICLES GAS NATURAL





En aquest camp, els vehicles a gas natural (VGN) tenen un paper determinant per millorar la qualitat de l'aire, específicament en concentracions de NO2 i material particulat.





L'escenari que suposa una major variació d'emissions és l'Escenari Suma (ES), que implica una disminució de les emissions de precursors d'O3 (NOx, COVs) i altres contaminants (CO, SO2, NH3, PM10, PM2.5) per l'àrea de Barcelona de 38t / dia (13.800 t / any) i per a l'àrea de Madrid de 99T / dia (35.800 t / any).





En total, gairebé 50.000 tones menys d'emissions, motivades per la substitució de l'11,2% dels vehicles a Barcelona i del 13,4% a Madrid a vehicles a gas natural.