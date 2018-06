Guàrdia Urbana denuncia Colau per no desenvolupar un protocol per a agents en període de lactància

El sindicat CSIF ha denunciat que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, segueix sense desenvolupar un protocol per a les agents que es troben en període de lactància, quan van presentar un escrit al gener d'aquest any per reclamar-lo.





Així, des CSIF sostenen que fins a la data no hi ha cap protocol per a mares lactants i embarassades, de manera que al març van registrar davant Inspecció de Treball una denúncia davant "la falta de voluntat" del consistori de corregir aquesta situació.





Segons el sindicat, aquesta denúncia pretenia la interveción de la Inspecció davant la "evident vulneració de drets" i el "atemptat contra la Seguretat i Salut en el treball" de les agents lactants.





Els denunciants, que van comparèixer aquest passat dimecres davant la Inspecció de Treball per explicar els motius de la seva reclamació, reivindiquen que els drets en seguretat i salut dels treballadors no es negocien, i no han d'estar subjectes al conveni perquè "són drets inherents a les persones i protegits per llei ".





Per la seva banda, la Inspecció de Treball ha citat per a setembre a les parts, perquè presentin les seves respectives propostes pel que fa a un protocol per agents de la Guàrdia Urbana embarazandas i lactants.