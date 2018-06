Multa de 1,8 milions a Ryanair per vols cancel·lats el 2017

L'Autoritat Garant de la Competència del Mercat d'Itàlia ha sancionat a Ryanair amb una multa d'1,85 milions d'euros per les nombroses cancel·lacions de vols que va realitzar al setembre de 2017.





L'autoritat ha considerat que l'aerolínia va realitzar un pràctica comercial "deslleial" en cancel·lar aquests vols per motius organitzatius i de gestió que ja eren coneguts per l'empresa, no per causes externes i imprevistes, el que va causar "inconvenients considerables als consumidors que van planejar els seus viatges durant molt de temps i que ja havien reservat i pagat el seu bitllet d'avió".





En aquestes dates la companyia irlandesa va anunciar que cancel·laria una mitjana de 40-50 vols diaris durant sis setmanes "per millorar la puntualitat", el que va suposar la cancel·lació d'al voltant de 2.000 vols.





L'autoritat italiana considera "enganyosa" la forma en la qual la companyia va informar d'aquestes cancel·lacions.





En concret, Ryanair va oferir el reemborsament o el canvi del bitllet a tots els usuaris afectats, però no els va informar del seu dret a compensació econòmica recollit en el Reglament CE 261/04 en cas de cancel·lació de vols.





Respecte a això, al febrer de 2018, durant el transcurs d'aquesta investigació, Ryanair va afegir aquesta informació a la seva pàgina web i enviar comunicacions individuals als consumidors perquè fossin coneixedors dels seus drets.