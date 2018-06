SCC ha de cancel·lar un acte a la UB per la seva seguretat

SCC ha cancel·lat aquest dijous un acte d'homenatge a Cervantes a l'Aula Magna de a Universitat de Barcelona (UB) per una manifestació de prop de 100 persones contra la celebració de l'esdeveniment.





"No podien garantir la seguretat dels presents", ha assegurat l'entitat en un comunicat.





La direcció de SCC ha explicat que han reclamat al rectorat de la UB la presència dels Mossos d'Esquadra per vetllar per la seguretat dels assistents i perquè l'acte es pogués desenvolupar amb normalitat, i ha lamentat que la petició no s'ha admès per "no passar la línearoja d'autoritzar l'entrada dels mossos".





Fonts de la Universitat han explicat que la manifestació en contra de l'acte, que s'havia convocat a la plaça Universitat, s'ha traslladat fins al passadís del Paranimf de la Universitat, pel que han suggerit a l'entitat acabar amb l'esdeveniment cap a les 19.30 hores, una hora després del seu inici.