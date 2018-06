Temor en Podemos davant els plans de Teresa Rodríguez de fundar un nou partit

L'últim moviment de la secretària general de Podem a Andalusia, Teresa Rodríguez, de llançar al costat d'IU una plataforma per construir pel seu compte una candidatura conjunta per a les pròximes eleccions autonòmiques, al marge de les directrius aprovades pel partit, ha generat una gran "alarma" en la direcció estatal.





La cúpula del partit morat tem que aquesta iniciativa respongui en realitat a una estratègia "impulsada" pel sector anticapitalista per dissoldre Podem en una nova formació a Andalusia, sense descartar que es repeteixi el model en altres territoris, segons expliquen a Europa Press fonts de l'Executiva nacional.





La relació entre els anticapitalistes i l'equip del secretari general, Pablo Iglesias, passa pel seu pitjor moment, després d'una sèrie de greus desacords.





L'últim té a veure amb aquesta decisió de Rodríguez de negociar pel seu compte una confluència amb IU, "contravenint" el reglament aprovat per la direcció estatal, tal com va avisar dilluns el secretari d'Organització, Pablo Echenique.





Les fonts consultes expliquen que la seva preocupació va més enllà del fet que, en el seu acord amb IU, Rodríguez aposti per celebrar primàries conjuntes per elaborar les llistes definitives, tot i que Podem ha descartat aquesta via per a l'àmbit autonòmic -només contempla aquest mecanisme en alguns casos municipals-.





DIMISSIÓ D'UNA 'pablista' DE L'EXECUTIVA ANDALUSA





Segons la direcció, l'acord andalús implica a més impulsar una "plataforma electoral sense el nom de Podem" i crear un nou cens, al marge de la direcció del partit morat. Aquests van ser precisament els motius que va esgrimir la diputada al Congrés per Huelva Isabel Franco per dimitir aquest dimecres com a membre de l'Executiva de Podem Andalusia.





La parlamentària andalusa, afí a Iglesias, va acusar Teresa Rodríguez de "crear una organització nova" amb el manifest 'Endavant Andalusia' que va presentar dimarts amb el líder de IULV-CA, Antonio Maíllo, per buscar suports al procés de confluència; i així l'hi ha traslladat a la direcció estatal.





La número dos de Podem i portaveu al Congrés, Irene Montero, ha explicat aquest dijous en una roda de premsa a la cambra baixa, en ser preguntada per aquesta qüestió, que Echenique ja s'havia posat en contacte amb Franco per analitzar en profunditat un assumpte que la direcció estatal considera "preocupant".