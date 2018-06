Querella contra Colau pel pressupost de la multiconsulta

La consultora 3CS Canvis Estratègics ha presentat una querella contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i tots els membres de la seva comissió de Govern per la modificació del pressupost per la multiconsulta, després que el concurs per a la seva organització fos suspès i l'Ajuntament optés per fer-ho per mitjans propis.





El concurs va ser suspès pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic -després d'un recurs de la mateixa empresa-, i ha dit que la modificació pressupostària que va acordar la comissió de Govern és "una resolució administrativa contrària a dret, arbitrària, generadora d' un resultat injust ".





L'empresa, que ja va denunciar a l'abril la comissió de Govern davant la Fiscalia, considera que aquests fets poden representar un presumpte delicte de prevaricació administrativa, i un altre de malversació de cabals públics, ja que duplica el pressupost i pot generar un perjudici als ciutadans pel cost superior.





La consultora andalusa ha defensat que els processos de participació ciutadana s'han d'ajustar a la llei i permetre avançar cap a un model de governança que tingui seguretat jurídica "des del mateix inici dels expedients de contractació", evitant crear falses expectatives i incórrer en costos innecessaris .





La querella, presentada divendres passat al jutjat d'instrucció de Barcelona sosté que aquesta decisió de la comissió de Govern, del 25 de gener, es va saltar requisits de tramitació electrònica, informes justificats de la despesa i l'informe jurídic, entre altres elements.





El reglament de participació que la preveu i la pregunta que pretenia consultar sobre la gestió de l'aigua acumulen més d'una desena de recursos i, paral·lelament, impulsors de la campanya de l'aigua han presentat un recurs de reposició per impugnar el ple que va tombar tant la seva pregunta com una sobre la plaça Antonio López, les úniques que es preveien finalment sotmetre a votació.





MOTIVACIÓ DE LA QUERELLA





Aquesta querella es motiva en la modificació pressupostària que va realitzar la Comissió (25-01-2018) per augmentar el pressupost de la producció i logística de la multiconsulta.





Dels 759.216,66€ que havia licitat inicialment, va elevar el pressupost a 1.500.000€ per realitzar-la per mitjans propis, en comptes d'amb la contractació a empreses especialitzades.





Segons la consultora, aquesta modificació pressupostària és una resolució administrativa contrària a dret, arbitrària, generadora d'un resultat injust, saltant-se els requisits de tramitació electrònica, necessitat d'informes jusIficaIvos de la despesa i suficiència de crèdit, fins i tot de l'informe jurídic que avali la legalitat del procediment (prevaricació administrativa).





Així, sostenen que afecta al patrimoni públic -duplica la despesa de la licitació inicial que hagués suposat contractar a una empresa especialitzada en gobernanza pública- i pot representar un excés en les facultats d'administració, generant un evident perjudici als ciutadans pel major cost assumit -malversació de cabals públics-.