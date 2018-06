Anticorrupció demana processar Camps per malversació i prevaricació en la F1

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat que es processi únicament l'expresident de la Generalitat Francesc Camps a la peça un de l'anomenat cas Valmor, que investiga les presumptes irregularitats comeses en l'organització del Gran Premi de la Fórmula 1 a València, pels presumptes delictes de prevaricació i malversació.





D'aquesta manera, el Ministeri Públic demana el sobreseïment respecte als altres investigats en aquesta peça, l'exconsellera d'esport Johnson, l'expilot de motos Jorge Gaspar, la seva mà dreta pel que fa a la F1, Belén Reyero, així com de l'exresponsable de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana Nicolau Figueres.





La causa Valmor està dividida en tres peces: aquesta primera, formada per la negociació prèvia duta a terme per Camps a favor de Valmor, l'empresa de Jorge Martínez 'Aspar', i en benefici de l'expilot, també investigat; una segona amb els contractes celebrats per Circuit del Motor, empresa pública encarregada de l'organització del Gran Premi, i determinats proveïdors que resultaven adjudicataris per ordre de Valmor i la tercera relacionada amb l'absorció de Valmor per part de l'empresa pública Circuit del Motor.





La primera inclou també l'aval del Consell sobre la Fórmula 1 a través d'un contracte signat el 19 de juliol de 2011 "per ordre directa" de Camps després d'un viatge a Londres realitzat dies abans.





L'expresident va dimitir del seu càrrec el 20 de juliol per la coneguda com a 'causa dels vestits' derivada del cas Gürtel.





Reyero, durant la seva declaració davant el jutjat que investiga aquesta causa, ha assegurat que tot el projecte i les decisions que s'adoptaven sobre ell venien donades per Camps, tant en la gestió de la prova com en el fet que estigués Valmor en la seva organització.