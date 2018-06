Eusebio es converteix en el nou entrenador del Girona

El Girona FC ha anunciat aquest dijous que Eusebio Sacristán és el nou entrenador del club català, amb contracte per dues temporada, per cobrir la sortida de Pablo Machín rumb a Sevilla.





"Eusebio Sacristán dirigirà el Girona. El tècnic de Valladolid ha signat contracte per dues temporades, fins al juny de 2020. El nou entrenador del Girona, de 54 anys serà presentat demà divendres a les 13h., A la sala de premsa de l'estadi de Montilivi ", indica el comunicat.





Eusebio tindrà el llistó alt després de la tasca d'un Machín que no es va conformar amb l'ascens històric a Primera, sinó que va convertir el Girona a equip revelació de la temporada, lluitant fins i tot en les últimes jornades per una plaça per jugar a Europa per acabar finalment en desena posició.





L'exfutbolista del mític 'Dream Team' del FC Barcelona de Johan Cruyff, va iniciar la seva carrera com a tècnic sent ajudant de Frank Rijkaard al Barça entre 2003 i 2008. Com a primer entrenador es va iniciar al Celta de Vigo a 2009 i va dirigir durant 4 abr temporades al filial del FC Barcelona.





Després, Eusebio va arribar a Sant Sebastià, on va dirigir a la Reial Societat des de novembre de 2015 fins al tram final de la temporada que recentment va acabar en Laliga Santander.