Desmantellats dos laboratoris clandestins de medicaments il·legals

La Policia Nacional, la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària han desarticulat un grup criminal dedicat a la producció de medicaments il·legals i la seva venda com a suplements nutricionals.





En el marc de l'operació han estat detinguts tres homes i quatre dones per delictes de pertinença a grup criminal, contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i falsedat documental.





Així mateix, han estat realitzats set registres domiciliaris a les localitats toledanes de Fuensalida i Huecas, la madrilenya d'Arroyomolinos i la barcelonina de Sant Boi de Llobregat i s'han intervingut 10,5 quilos del principi actiu tadalafil, amb el qual s'haurien fabricat al voltant de dos milions de càpsules, més de 100.000 càpsules amb medicament preparades per a venda, així com a matèria primera per a la seva elaboració i maquinària per a la seva fabricació, calculant que el benefici de la venda d'aquests productes podria arribar a diversos milions d'euros.





Igualment s'ha desmantellat una plantació interior de marihuana i per aquest motiu s'ha posat a disposició judicial a una de les detingudes per un delicte contra la salut pública i un altre per defraudació de fluid elèctric.





L'operació va començar al febrer de 2018 quan es va detectar l'entrada, a través de la Unitat d'Anàlisi de Riscos de l'Aeroport de Madrid-Barajas, de diversos paquets procedents de la Xina que contenien 'tadalafil', principi actiu d'un medicament per tractar la disfunció erèctil, substància que pot representar un perill per a la salut pública sense el preceptiu control sanitari.

















A partir d'aquest moment la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària van iniciar una operació conjunta 'Roja_Capsula_Cloro'. Els investigadors van comprovar que els enviaments tenien com a destinatari un entramat familiar situat en localitats de la província de Toledo (Fuensalida) i Madrid (Arroyomolinos). Els agents van comprovar que aquestes persones també rebien blísters i cartonatges per fabricar medicaments.





RISC PER A LA SALUT





Es va verificar que durant el segon semestre del 2017 els sospitosos van vendre, a través d'una empresa aparentment legal, com a producte nutricional 1 vigoritzant que havia estat retirat del mercat per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS), per tenir concentracions de principi actiu (Sildenafil), no declarat en la seva composició, el que el convertia en un medicament il·legal que suposava un greu risc per a la salut dels consumidors.





Igualment es va comprovar que aquestes persones formaven part d'un grup criminal que no tenien cap tipus d'autorització sanitària per produir o distribuir medicaments o productes medicamentosos i que les instal·lacions que utilitzaven no eren les adequades per a la seva elaboració, utilitzant un laboratori clandestí ubicat a la localitat de de Huecas (Toledo).





L'envasament final del producte es feia a la localitat madrilenya d'Arroyomolinos, on s'emmagatzemava fins a la seva posterior distribució.





Aquest grup criminal havia creat un entramat d'empreses com Bepharma Supplies, SL i altres, que comptaven amb diverses marques que, sota l'aparença de productes naturals, venien medicaments amb el principi actiu "tadalafil", susceptibles d'ocasionar greus danys a la salut dels usuari /consumidors, destinataris finals dels productes.





Algunes de les marques utilitzades pel grup criminal per a la comercialització dels seus productes són: 'Gobilor', 'Gobilor Gay', 'Fly', 'Titan Pils', 'Supermen', 'CamaleóN', 'Vigonatur', 'Natural Lovers ',' Bufalo Peals ',' Toofort ',' Bicogrem Haiz ',' Bormeo ',' Bambú '.





Els investigadors van verificar que aquest grup criminal planejaria l'ocultació dels beneficis de la venda d'aquests productes a través d'una empresa donada d'alta en el Regne Unit, per al que utilitzaven un testaferro i adreces falses i amb la que pensaven generar factures falses per justificar l'entrada de diners i simular la compra dels productes a països de l'aquest asiàtic. Entre els clients/distribuïdors dels productes elaborats pel grup criminal hi ha gran quantitat a Espanya, però també en altres països d'Europa.