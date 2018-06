L'Ajuntament de Barcelona acorda amb les funeràries abaratir els enterraments a famílies amb pocs recursos

L'Ajuntament de Barcelona i les empreses Mémora i Altima han acordat regular l'accés als serveis funeraris gratuïts i bonificats, amb el que preveuen duplicar el nombre de persones que podran accedir a aquest tipus de serveis.





El Govern d'Ada Colau ha aprovat un decret en compliment de l'Ordenança de Serveis Funeraris, que fixa les condicions per garantir l'accés universal a les persones amb pocs recursos que no poden assumir el cost, ha informat el consistori aquest divendres en un comunicat.





Fins al moment, les ordenances només asseguraven l'obligatorietat de les funeràries a realitzar aquests serveis després autoritzar Serveis Socials, però sense condicions clares de quines persones podien accedir a aquests preus reduïts.





Les empreses assumeixen el cost que suposa la cobertura dels serveis gratuïts i bonificats, com feien fins ara, i informaran de l'existència d'aquestes prestacions a partir de l'entrada en vigor del decret, prevista per a les pròximes setmanes.





L'accés gratuït o bonificat s'establirà en funció de l'Indicador de Renda Suficient de Catalunya (IRSC) i amb un informe de Serveis Socials que acrediti que no disposen de recursos.





Els serveis gratuïts i bonificats per a persones amb IRSC igual o inferior al 0,66 inclouran assessorament sobre els serveis mínims, recollida del difunt, fèretre, adequació del cadàver i el seu trasllat al cementiri o crematori si està situat a la ciutat.





Els que tinguin un IRSC igual o inferior au tindran dret a una bonificació del 20% del servei, i podran contractar serveis addicionals, com els associats a una cerimònia, fins a un màxim de 2.500 euros.





SERVEIS GRATUÏTS





Els límits d'ingressos mensuals amb 14 pagues per accedir a serveis gratuïts són, per a famílies monoparentals, de 525,87 euros per a una sola persona adulta; 683,63 per a un adult amb un menor de 16 anys; 841,39 per a un adult amb dos menors; 999,15 per un amb tres; 1.156,91 per a un amb quatre, i 1.314,67 per un amb cinc.





Les famílies de dos adults tenen un límit de 788,8 euros si no tenen menors de 16 a càrrec; de 946,56 si tenen un; 1.104,32 si tenen dos; 1.262,08 si tenen tres; 1.419,84 si tenen quatre, i 1.577,60 si tenen cinc.





També es contemplen famílies amb tres adults, que tindran un límit de 1.051,73 euros al mes, que pujarà a 1.209,49 si hi ha un menor de 16; a 1.367,25 si hi ha dos, ja 1.525,01 si hi ha tres.





PREUS BONIFICATS





Per als bonificats, els topalls d'ingressos mensuals per 14 pagues seran, per a famílies amb un sol adult, de 796,77 euros; 1.035,80 si hi ha un menor de 16; 1.274,83 si hi ha dos, 1.513,86 si són tres; 1.752,89 si són quatre, i 1.991,92 si són cinc.





Les unitats de convivència de dos adults tindran un màxim de 1.195,15 euros si no inclouen menors de 16; un 1.434,18 si tenen un; de 1.673,21 si tenen dos; de 1.912,24 si tenen tres; de 2.151,27 si són quatre, i de 2.390,30 si són cinc menors i dos adults.





Quan tres adults formen la unitat familiar, podran accedir als bonificats amb fins 1.593,54 euros mensuals i, si hi ha un menor de 16, el límit serà de 1.832,57; si n'hi ha dos, de 2.071,60 i, si n'hi ha tres, de 2.310,63 euros.