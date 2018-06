CaixaBank i Santander auguren més consolidació bancària

Els consellers prims de CaixaBank i Banco Santander, Gonzalo Gortázar i José Antonio Álvarez, respectivament coincideixen que el sector bancari espanyol experimentarà en el futur més processos de consolidació, que tindran lloc per una qüestió de conveniència, i no per necessitat, com ha succeït en el passat.





Així ho han posat de manifest durant la jornada 'Reptes i oportunitats de la banca' organitzada per 'El Economista', en què Gortázar ha explicat que l'adquisició de BPI per part de l'entitat "tenia sentit" en un moment en què alguns bancs necessitaven ser venuts, tot i que l'entorn actual "és molt diferent".





"Crec que ara no tenim cap necessitat. Si hi ha més consolidació, que crec que en el mitjà i llarg termini la hi haurà, estarà derivada no d'un problema, sinó d'una conveniència que al sumar-se es fan més forts, més rendibles i amb costos menors", ha assegurat el conseller delegat de CaixaBank.





A més, Gortázar considera que, en un entorn de tipus baixos i elevada competència serà necessari un major ajust de costos per a la indústria, per al que la consolidació és "el camí més evident". "Penso que pot haver-hi més operacions, però sanes, sense presses i perquè dues entitats pensen que al sumar-se crearan un cert valor", ha assenyalat.





De la seva banda, Álvarez ha explicat que quan es produeix una fusió bancària és perquè dues entitats tenen alguna cosa a oferir al combinar-se. "Això no es pot descartar i, probablement, passi en els propers anys, però sense terminis, presses, ni res abrupte", ha indicat.





FUSIONS PANAEUROPEES





Pel que fa a la consolidació transfronterera, el conseller delegat de Bankia, José Sevilla, considera que està "encara poc madura". En la seva opinió, aquest tipus de fusions serien "un dels èxits de la integració bancària", però són més complexes que la domèstiques i encara s'enfronten a importants dificultats.





Per la seva banda, José Antonio Álvarez ha explicat que no és fàcil convèncer el mercat que una fusió d'entitats tingui un sentit financer. "La credibilitat de dir que vas a fer una operació i que elevarà els ingressos és propera a zero", ha argumentat.





Així, considera que "no és tan clar" que aquest exercici pugui realitzar-se entre entitats de diferents països, ja que les sinergies, normalment, "no són prou atractives com per presentar-se al mercat". "Encara no veig això molt madur perquè passi en un temps pròxim", ha reconegut el directiu de Santander.