Arrimadas planta Torra i el president contesta que ell no posa condicions al diàleg

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha confirmat aquest divendres que no acudirà a reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, perquè "segueix amenaçant milions de catalans" amb un projecte independentista que considera completament fora de la llei, i Torra ha contestat que ell no posa condicions al diàleg.





En una roda de premsa des del Parlament, ha criticat que el Govern mantingui a la façana de la Generalitat la pancarta a favor de l'alliberament dels presos sobiranistes: "No ens podem donar convidats per Torra a un lloc que exclou milions de catalans ".





La també portaveu de Cs a nivell estatal ha assegurat que són "el partit del diàleg" però que no poden celebrar una trobada amb Torra, perquè creuen que la seva voluntat real no és parlar, sinó seguir en la confrontació.





"No vol dialogar, només vol confrontació. És una persona que se salta la llei i defensa els símbols partidistes. Vol excloure milions de catalans de la vida pública", ha afegit Acostades, que havia estat convocada formalment a l'Palau aquest divendres a les 10.





NO DESCARTA UNA REUNIÓ MÉS ENDAVANT





No obstant això, no descarta veure més endavant amb ell i li exigeix "algun canvi o gest" com retirar la pancarta del Palau -el Govern ja ha dit que no ho farà- i comprometre a actuar dins de la llei.





Ha defensat que els catalans que no comparteixen la simbologia del llaç groc dels sobiranistes també són demòcrates, i considera que la Generalitat no hauria de tenir aquesta simbologia, perquè es finança amb "els impostos" de tots la ciutadania.





El president de la Generalitat ha enviat aquest divendres una carta a Arrimadas en què li expressa la seva disposició a reunir-se i que ell no posa "cap condició al diàleg" a diferència de Cs, que exigeix retirar la pancarta sobre la llibertat dels polítics sobiranistes perquè la reunió se celebri.





Torra afirma que la pancarta amb un llaç groc no és política sinó una proclama "a favor de la democràcia, la llibertat i els drets de la ciutadania", i lamenta que Arrimadas no ho comparteixi.