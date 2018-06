Albiol sí que es reunirà amb Torra i critica la plantada d'Arrimadas al president

El líder del PP català, Xavier García Albiol, ha afirmat aquest divendres que el seu partit sí es reunirà amb el president de la Generalitat, Quim Torra, en una trobada el dilluns: "Tenim el deure de seure i escoltar-nos".





Ho ha dit en un tuit després que la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, hagi rebutjat reunir-se amb el president per tenir un pancarta a favor dels presos sobiranistes a la façana de la Generalitat i per insistir en el projecte independentista.





Albiol també s'ha mostrat crític amb la decisió de Cs de rebutjar aquesta proposta de reunió de Torra i ha posat en dubte que la victòria del partit taronja el 21-D servís per a alguna cosa.





"Aquells que van guanyar les eleccions ja han demostrat per què servien, però sobretot per què no serveixen", ha afegit.