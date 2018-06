Iceta confia que Sánchez i Torra es reuneixin "com més aviat millor"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha apostat aquest divendres perquè el president de la Generalitat, Quim Torra, i el del Govern espanyol, Pedro Sánchez, mantinguin "relació directa" sense que la seva formació hagi de mitjançar.





En roda de premsa després de reunir-se amb Torra a la Generalitat, ha assegurat que és partidari que la reunió se celebri "com més aviat millor" i, encara que no ha volgut indicar on s'hauria de produir, creu que fer-ho a La Moncloa seria més còmode per Sánchez si va a rebre a diversos presidents autonòmics.





Sobre la intenció de Torra de veure amb Sánchez, ha percebut "que té una bona predisposició a mantenir com més aviat aquesta primera reunió" per desbloquejar qüestions com les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional.





El dirigent socialista ha constatat que després de la reunió amb el president català, "les discrepàncies es mantenen però no han d'impedir continuar treballant".