L'Ajuntament de Barcelona tanca un parc infantil i un hort per contaminació a Sant Martí

L'Ajuntament de Barcelona ha tancat de manera preventiva la zona de jocs infantils i l'hort urbà del Parc de Sant Martí després de trobar en unes cates presència de metalls pesants -sobretot plom, d'hidrocarburs i pesticides sota la terra.





El conseller tècnic del districte, Marc Andreu, ha explicat en declaracions als mitjans que s'analitzaran hortalisses de l'hort per detallar si han quedat afectades per aquests materials -els resultats es tindran en uns 15 dies-, i se substituirà la terra i sorra del parc infantil.





Ha assenyalat que aquests materials es troben a més de mig metre per sota de la superfície i que tant la terra més superficial de l'àrea infantil com la de l'hort es va posar nova en el seu moment, però que els han tancat preventivament mentre realitzen les anàlisis.





Els perills que pot implicar la presència d'aquests tipus de materials són afectacions que poden donar-se si, de manera perllongada, estan en contacte amb organismes vius, si s'està exposat o si s'ingereix, ha detallat Andreu a preguntes dels periodistes.





Ha concretat que han realitzat aquestes cates després que unes elaborades per ubicar una nova zona per a gossos rellevaren que aquests materials eren al subsòl, de manera que van optar per analitzar la resta del parc amb 20 proves, que van detectar aquests materials en dos: les del parc infantil i l'hort.





La zona en la qual es preveia ubicar l'àrea per a gossos -que coincideix amb la ubicació d'una antiga fàbrica- es descontaminarà amb nova terra per poder obrir-la després de corregir l'elevada presència de metalls pesants i hidrocarburs.





Preguntat pels mitjans, Andreu ha detallat que el parc es va construir abans dels Jocs Olímpics de 1992, i que la normativa que estableix que les actuacions urbanístiques requereixen analitzar el terra és de 2005.