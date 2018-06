Investiguen un "abocament incontrolat" en un riu de Sabadell

L'Ajuntament de Sabadell ha obert diligències per descobrir l'origen del "abocament incontrolat" sobre el riu Sec, que aquest dijous a la nit va baixar durant aproximadament una hora de color vermell.





La Policia Municipal va actuar sobre el lloc i en un informe elaborat ha apuntat la possibilitat que aquest abocament procedent de la neteja de dipòsits de l'aeroport de la localitat, segons ha informat el consistori aquest divendres en un comunicat.





El fet que fos de color vermell ha estat per l'òxid de ferro, en ser un component que fan servir els avions dels Bombers per distingir les zones que han rebut un tractament durant un incendi, però no és nociu per a la vegetació, la fauna i les persones.





El color vermellós de l'aigua es va detectar en el curs del torrent a l'altura del camp d'aviació, on no hi ha un sistema de recollida d'aigües i es fa directament al sistema de xarxa de fluvials.





L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha fet una inspecció aquest divendres al matí i ha confirmat que el riu Sec ha recuperat el seu "aspecte habitual", tot i que hi ha algunes zones on es pot observar fang amb una tonalitat rogenca.