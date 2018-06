El membre del CDR que va fugir de la Guàrdia Civil està a l'estranger

Operació contra els CDR a Viladecans.





El membre del Comitè de Defensa de la República (CDR) Adrià Carrasco al que la Guàrdia Civil no va trobar en el seu domicili perquè testifiqués davant l'Audiència Nacional al costat de la també membre del grup, Tamara Carrasco, està a l'estranger.





Així ho ha explicat aquest divendres el membre del grup de suport a Adrià Carrasco a Esplugues del Llobregat -la seva localitat-, Efrem Blàzquez, en declaracions als periodistes en què ha afegit que revelarà el seu parador en els pròxims dies.





El 10 d'abril, emmarcat en l'operació 'Cadera', agents de la Guàrdia Civil van acudir al domicili tant d'Adrià Carrasco, a qui no van trobar, com al de Tamara Carrasco, a Viladecans, a la qual van detenir, van traslladar als calabossos de la Benemèrita a Tres Cantos, després davant del jutge per la seva declaració i que va ser posada en llibertat amb càrrecs.





Adrià Carrasco està acusat de delictes de rebel·lió i terrorisme, i Blàzquez celebra que hagi decidit abandonar el país per tenir "certes garanties".





"Són molts els casos en què s'apliquen mesures cautelars totalment desproporcionades i no sabem el que pot passar", ha lamentat.





El grup de suport ha convocat una concentració davant l'Ajuntament d'Esplugues aquest diumenge a les 17.00 hores per "denunciar l'arbitrarietat" amb la qual es valoren i jutgen els fets des de les instàncies espanyoles.