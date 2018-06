Al Pacino se suma al repartiment de la nova pel·lícula de Tarantino: 'Onze Upon a Time in Hollywood'

El repartiment de la nova pel·lícula de Quentin Tarantino, Onze Upon a Time in Hollywood, no deixa de créixer i l'últim a sumar-se al film ha estat Al Pacino.





L'actor també estarà en la història ambientada a Los Angeles de 1969, amb els assassinats de la família Manson com a teló de fons, i serà la primera vegada que treballi sota les ordres del director de Pulp Fiction.





Segons informa Variety, Al Pacino s'ha unit a l'elenc d'Onze Upon a Time in Hollywood per interpretar a Marvin Shwarz, l'agent personal de Rick Dalton, l'antiga estrella de televisió que encarnarà Leonardo DiCaprio.





I a més, també estarà al costat de Brad Pitt que donarà vida a Cliff Booth, el doble de Rick, i Margot Robbie, qui encarnarà Sharon Tate, l'actriu que va ser assassinada pels seguidors de Charles Manson i que a més és la veïna de Rick .