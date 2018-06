"Enuig" i "decepció" amb Errejón a la direcció regional de Podemos liderada per Espinar

La direcció regional de Podemos ha mostrat aquest divendres el seu "enuig i decepció" pel comportament del diputat nacional i candidat del partit a la Presidència autonòmica, Íñigo Errejón, després que anunciés aquest dijous el seu suport a una plataforma de candidats afins a les primàries als òrgans locals del partits que es disputa la setmana que ve.





"En 2019 el canvi ho anem a conquerir poble a poble. Per això us demano el suport a les candidatures municipals que ens ajudaran a construir un Madrid més just, verd democràtic i feminista! # SíMunicipiosConErrejón", va escriure Errejón a Twitter, adjuntant un gràfic amb els aspirants locals als quals dóna suport.





Aquesta iniciativa ha caigut com una galleda d'aigua freda a la cúpula autonòmica de Podemos, liderada per Ramón Espinar.





Així, Consideren que el 'exnúmero' dos de Podemos "té un mandat d'unitat" donat per les bases a Vistalegre II i per l'acord entre el seu sector i l'oficialista per configurar una candidatura comuna a les recents primàries als comicis a l'Assemblea de Madrid de 2019.





"Íñigo va ser votat massivament en aquest procés i el mandat era la unitat i que es dediqués a configurar un projecte guanyador per a la Comunitat de Madrid", indiquen des de la direció autonòmica.





Sostenen que el paper de Errejón eren començar a treballar per millorar la Sanitat, Educació, el model productiu madrileny, i no "per estar pendent de batalles internes".





De fet, consideren que per als assumptes interns i polítiques d'aliances i confluències ja hi ha la Direcció regional de Podemos.





"La sorpresa no és que hi hagi afins a Errejón en els municipis. Els ha hagut, n'hi ha i n'hi seguirà havent, però el sentiment general de la direcció i del 'pablisme' no era que sortís a tacar el seu matge en processos interns municipals, sinó que havia d'estar pendent de l'estratègia i del futur paper de Podemos a l'Assemblea ", recalquen.