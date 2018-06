CaixaBank recompra el 51% de Servihabitat per 176,5 milions

CaixaBank ha arribat a un acord amb SH Findel -societat controlada per TPG Sixth Street Partners- per comprar el 51% del capital social de Servihabitat Serveis Immobiliaris per 176,5 milions d'euros.



Segons ha informat l'entitat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), amb aquesta adquisició CaixaBank recuperarà el control de l' 'servicer' dels seus actius immobiliaris, "el que li permetrà una major flexibilitat i eficiència" en la gestió i comercialització d'aquests actius, així com una reducció dels seus costos.



El banc estima que la recompra del 51% de Servihabitat tindrà un impacte negatiu d'aproximadament 15 punts bàsics (0,15%) a la ràtio de capital de nivell 1 ordinari (CET1 fully loaded) i d'aproximadament 200 milions d'euros en el compte de resultats de 2018.



No obstant, ha afegit que en els propers anys s'espera que generi un impacte positiu en el compte de resultats d'aproximadament 45 milions d'euros anuals.



CaixaBank ha destacat que l'operació està subjecta a l'aprovació de les autoritats de competència.



L'entitat va vendre el 2013 el 51% de Servihabitat al fons TPG, quedant-se amb una participació del 49%.



CaixaBank va calcular llavors unes plusvàlues de 255 milions d'euros, per a un acord que suposava que la societat mixta amb TPG gestionaria en exclusiva els actius immobiliaris del grup La Caixa durant deu anys, tot i que el banc ha optat per reprendre el control després de cinc anys.