Els accionistes de Telefónica recolzen el pla d'incentius en accions a directius de fins a 250 milions

La junta general d'accionistes de telefonic a ha aprovat aquest divendres la proposta del consell d'administració d'articular un pla d'incentius a llarg termini per al voltant de 1.050 directius del grup consistent en el lliurament d'accions de la companyia, l'import màxim serà de 250 milions d'euros, així com la resta de punts de l'ordre del dia.





La junta, celebrada amb l'assistència d'accionistes titulars del 53,42% del capital social, ha aprovat la totalitat de les propostes d'acords sotmesos a la seva deliberació.





El pla d'incentius a llarg termini consisteix en el lliurament als directius convidats a participar-hi d'un determinat nombre d'accions de Telefónica en concepte de retribució variable i en funció del compliment dels objectius establerts per als cicles en què es divideix.





La companyia remarca que el propòsit d'aquest "paquet retributiu competitiu" és "fomentar el compromís" dels consellers executius i els directius del grup amb el seu pla estratègic, vinculant la seva retribució a la creació de valor per a l'accionista i l'assoliment sostenible d'objectius estratègics, a més de retenir els directius que ocupen llocs clau.





El pla tindrà una durada total de cinc anys i es dividirà en tres cicles de tres anys de durada cada un d'ells, independents entre si.





El primer cicle va començar l'1 de gener de 2018 i les accions es lliuraran en 2021, el segon s'iniciarà l'1 de gener de 2019 i de títols es repartiran en 2022 i el tercer començarà l'1 de gener de 2020 i el lliurament de les accions tindrà lloc a 2023.





El nombre màxim d'accions de Telefónica que es lliurarà als directius a la finalització de cada un dels cicles serà el que resulti de dividir l'import màxim destinat a aquest cicle entre el preu mitjà ponderat de cotització de les accions de Telefónica en els trenta dies hàbils borsaris anteriors a l'1 de gener del primer any del corresponent cicle.





L'import màxim destinat a cada un dels cicles serà determinat cada any pel consell d'administració, sense que puguin superar-se els 250 milions d'euros en el conjunt del pla.





En qualsevol cas, el total d'accions a la finalització de cada cicle mai podrà superar el 0,27% del capital social de Telefónica a l'inici del mateix.





Els consellers executius tenen dret a rebre un nombre màxim d'accions el valor equivalgui al 250% de la seva retribució anual fixa vigent en el primer any del cicle.





Per al primer, el nombre màxim d'accions que pot rebre el president executiu, José María Álvarez-Pallete López, és de 568.077 i en el cas del conseller delegat, Ángel Vilá Boix, de 472.634.





Per poder accedir a aquesta retribució, els directius han de complir objectius econòmic financers i de creació de valor per a l'accionista, així com a objectius lligats a la sostenibilitat, el medi ambient o el bon govern.