La jutge tanca al presumpte assassí de Vilanova al psiquiàtric de Brians

La investigació de l'assassinat de la menor segueix el seu curs (Europa Press)





El presumpte homicida d'una menor a Vilanova i la Geltrú ha ingressat aquest divendres a la unitat hospitalària psiquiàtrica del centre penitenciari de Brians I a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).





El Jutjat d'Instrucció 1 de Vilanova va decretar aquest dijous a la nit presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per la seva presumpta relació amb la mort d'una nena de 13 anys dilluns.





La titular del jutjat li atribueix els presumptes delictes d'homicidi o assassinat i d'agressió sexual, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





El sospitós va passar aquest dijous a disposició judicial i abans de prestar declaració va ser sotmès a un examen psicològic que va concloure que estava en condicions de declarar perquè entenia les preguntes, donava respostes coherents i estava com cal, segons fonts judicials consultades per Europa Press, si bé no tenia síndrome d'abstinència.





En declarar, només va contestar als seus advocats, Elisabeth Martin i Àlex Zaragüeta, i va assegurar que no recordava haver comès el crim, i que havia consumit elevades quantitats de drogues i alcohol, concretant que havia pres moltes cerveses i que havia anat aquell dia en quatre ocasions a comprar cocaïna.





"NO SÉ SI SÓC UN MONSTRE"





"No sé si sóc un monstre, no m'ho perdonaré", ha expressat durant la declaració, durant la qual va deixar caure algunes llàgrimes, i va dir que si havia estat ell demanava disculpes, però que no es recordava de res, comprometent-se amb la jutgessa que , en el moment en que s'en recordés, es presentaria davant seu per declarar.





Segons ha detallat Zaragüeta, el seu client només té records de trobar-se a la menor a casa morta i plena de sang, i d'intentar reanimar-la: "Es va quedar en xoc, tenia les mans engarrotades", admetent que va reaccionar malament en ser incapaç de cridar a la policia.





"Si ho he fet jo, que em matin o em lliurin a la família perquè em mati", va arribar a dir JFL, i també va assegurar que era incapaç de fer una cosa així, i també que s'investigués si algú va poder haver entrat a la habitatge, on en principi només estava ell, i va aclarir que no es coneixien amb la menor, encara que va poder haver-la vist amb anterioritat.





PRETENIA DONAR PENA, SEGONS L'ACUSACIÓ





En declaracions a Europa Press, l'advocat de la família, que s'ha personat com a acusació particular, Antoni Prats, del despatx Molins & Silva, ha valorat que el detingut va pretendre donar pena i dir que no recordava res, però "les mateixes proves pericials desvirtuen la seva versió ".





Sobre el mòbil del crim i si va poder ser premeditat, Prats ha observat que "buscar una resposta racional a un fet irracional és impossible" i ha vaticinat que serà difícil obtenir una explicació de per què va passar.





La menor va desaparèixer cap a les 19 hores de dilluns, quan va sortir del pis dels seus avis al carrer, on l'estava esperant el seu pare, i abans de les 22 hores el seu cos va ser descobert per dos oncles de la nena amagat sota un matalàs al pis del detingut, en el mateix bloc, després de tirar a baix la porta.





ARMA BLANCA, ASFÍXIA I ABÚS SEXUAL





El detingut havia intentat netejar amb un pal de fregar la gran quantitat de sang que hi havia a l'habitació, ja que presentava diverses ferides d'arma blanca, tot i que l'autòpsia preliminar apunta que va morir per asfíxia i que hi havia indicis d'abús, ja que a més li faltava els pantalons.





Ara es preveu que tant la Fiscalia, com l'acusació particular i les defenses, sol·licitin proves pericials i testificals per anar avançant en la investigació.





Durant la jornada d'aquest dijous JFL --que acaba de tornar quatre dies abans d'un viatge professional a Xina-- es va prestar a lliurar pèl, orina i saliva per a proves toxicològiques i d'ADN, i va facilitar les claus de tres mòbils i un ordinador perquè siguin examinats pels investigadors.