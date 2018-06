Àustria anuncia el tancament de set mesquites per difondre idees extremistes i dependre de Turquia

El president turc, Erdogan (Europa Press)





"Les societats paral·leles, l'islam polític i l'extremisme no tenen cabuda a Àustria", ha argumentat el canceller conservador Sebastian Kurz. Així, el Govern austríac ha anunciat aquest divendres que tancarà 07:00 mesquites per difondre idees extremistes i adoctrinar menors d'edat, i expulsarà fins a 60 imants que reben finançament de l'exterior, suposadament des de Turquia.





La decisió es va prendre després d'una investigació per l'aparició d'unes imatges en què un grup de nens recreaven amb uniformes militars de la batalla de Gallípoli, que va tenir lloc a Turquia durant la I Guerra Mundial. Les imatges han provocat a Àustria el debat públic sobre les idees i els valors que s'imparteixen en algunes mesquites de l'associació austro-turca ATIB, i els imants cobren el sou de Turquia.





Amb això s'acusa a certes mesquites, quatre a Viena, dos a la regió d'Alta Àustria i una a Caríntia, de difondre idees ultranacionalistes turques i de promoure una lectura ultraconservadora dels principis islàmics. En concret es tancarà una mesquita a Viena vinculada a idees turques d'extrema dreta i sis d'una petita associació àrab que difon idees properes al salafisme, un corrent ultraconservadora de l'islam. Així mateix, es dissoldrà l'associació minoritària que gestiona aquestes sis mesquites amb prèdiques pròximes al salafisme.





L'associació islàmica majoritària al país, la Comunitat de Culte Musulmà (IGGiÖ), ha ajudat en les investigacions i assegura que les mesquites no compten amb els permisos apropiats per a funcionar, segons el Govern. L'associació austro-turca ATIB, que compta amb uns 100.000 membres, està considerada molt propera a l'i slamista Partit de la Justícia i el Desenvolupament (AKP) del president turc Erdogan.





El ministre de l'Interior, l'ultranacionalista Herbert Kickl, va assegurar a la premsa que fins a 60 predicadors de ATIB podrien ser deportats al costat de les seves famílies -en total al voltant de 150 persones- per violar la llei austríaca que prohibeix als imants rebre fons des de l'exterior .





Aquesta és la primera vegada que s'aplica la llei aprovada el 2015 que prohibeix qualsevol finançament estranger dels predicadors i els llocs de culte musulmans per limitar la influència forana sobre la comunitat islàmica austríaca.





El Govern austríac va anunciar recentment també una iniciativa legal per prohibir el vel islàmic per a nenes a llars d'infants i escoles primàries per evitar la seva possible discriminació i garantir la igualtat d'oportunitats. A Àustria viu al voltant de mig milió de musulmans -majoritàriament d'origen turc i bosnio-, el que representa el 6% de la població d'un país de majoria catòlica.





Al febrer, el Parlament austríac va aprovar una llei que prohibeix el finançament estrangera d'imants i mesquites, i demanda a les congregacions musulmanes l'acceptació explícita de la primacia de l'Estat de dret sobre la "xaria" (llei islàmica). La iniciativa legal va comptar amb el suport dels diputats de la gran coalició governamental, formada per socialdemòcrates i democristians, i va ser criticada per representants d'associacions islàmiques, en considerar que els musulmans són tractats com "ciutadans de segona classe".