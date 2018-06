La UGT de Catalunya es converteix en pedrera de càrrecs socials d'ERC i PDeCAT

Pepe Álvarez i Camil Ros (Europa Press)





La UGT de Catalunya és, actualment, un sindicat més proper a ERC que al seu antic partit de referència, el PSC. Això suposa, segons revela el diari digital 'El Independiente', que el sindicat "s'ha convertit en la principal porta d'entrada i sortida d'alts càrrecs de la Generalitat a les carteres socials. Una porta giratòria que ha girat com una turbina en els mesos posteriors a la declaració d'independència i l'aplicació del 155 ".





El suport de la UGT a les tesis independentistes se suma al de CCOO i els comuns d'Ada Colau que formen part de la plataforma creada des del Govern de Carles Puigdemont, el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Una situació que ha creat no poques divisions en les dues organitzacions sindicals.





No obstant això, aquest acostament es deu a l'estratègia que va impulsar Pepe Álvarez, secretari general de la UGT, quan liderava l'organització de Catalunya. En els anys 90, va llançar una operació per integrar l'independentisme en el sindicat i evitar així la creació de sindicats independentistes a imatge del basc LAB. "La conseqüència d'aquesta política és que, ara per ara, la UGT de Catalunya s'ha convertit en la principal porta d'entrada i sortida d'alts càrrecs de la Generalitat a les carteres socials. Una porta giratòria que ha girat com una turbina en els mesos posteriors a la declaració d'independència i l'aplicació del 155 ", segons explica 'El Independiente'.





El seu actual secretari general, Camil Ros, un home d'ERC, ha forçat la fidelitat sindical al Procés amb mà ferma tot i les crítiques del seu president, l'històric Matías Carnero, i una sagnia d'afiliats que en alguns moments ha arribat a comptar els mil setmanals.





SINDICALISTES DE MAS I PUIGDEMONT





"Miguel Angel Escobar és l'exemple paradigmàtic de la simbiosi entre el sindicat i els governs de Carles Puigdemont i Artur Mas, esquema que ara es repeteix en el executiu de Torra. Com a membre de la cúpula d'UGT es va integrar en 2015 en les llistes de CDC al Senat i un any després va ser nomenat delegat de la Generalitat a Barcelona", explica el mitjà digital.





L'aplicació del 155 va suposar el seu cessament, amb la resta d'alts càrrecs de confiança de la Generalitat. Però en poc temps va aconseguir dos contractes d'UGT amb les seves empreses de comunicació, BRI Estratègies de Comunicació i Artacho & Escobar, un d'ells amb AMIC -la associació d'ajuda als immigrants d'UGT de Catalunya-, i el segon per promocionar les eleccions a la federació de Serveis Públics d'àmbit nacional.





Així, el Govern de Quim Torra l'ha nomenat secretari d'Administracions Locals i de Relacions amb Aran, un departament que Elsa Artadi ha incorporat a la conselleria de Presidència per assumir la relació amb els ajuntaments i corporacions locals.





També Josep Maria Violant combina la seva funció sindical com a secretari d'administració amb la de històric militant de CDC i un dels fundadors de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC). Segons 'El Independiente', Escobar, Violant i Frederic Monell, secretari d'Organització de la Federació de Serveis Públics d'UGT, formen el nucli dur de l'ex convergència en el sindicat, amb relació directa i fluïda amb l'exvicepresidenta Neus Munté, també formada al sindicat, i Jordi Turull.





MATÍAS CARNERO ASSENYALAT PER LA CUP





Per la seva banda, ERC ha assegurat la seva influència a la UGT catalana que li proporciona càrrecs per a la Generalitat. Així, l'ex consellera de Treball Dolors Bassa pertanyia al sindicat, del qual també va sortir el seu successor. Chakir El Homrani va ser líder de l'agrupació juvenil Avalot i en l'anterior legislatura ja va entrar en les llistes de JxSi a proposta d'ERC.





No obstant això, segons assenyala el diari digital, la més ferma defensora dels postulats independentistes en la direcció del sindicat ha estat el seu portaveu Laura Pelay, que ara passarà a integrar-se al nou Govern com a número dos del Departament de Salut, sota comandament de l' republicana Alba Vergés.





Pelay havia sonat com a candidata a la conselleria que finalment ocupa El Homrani, el que va provocar fortes discussions en el si de sindicat, després d'haver forçat la presència del seu secretari general, Camil Ros, en l'última manifestació independentista, el març passat, i el suport de l'organització al "front democràtic" que intenta construir el president del Parlament, Roger Torrent, amb suport de CatEC.





La col·laboració de la cúpula sindical amb el PDeCat i ERC i la seva identificació amb el procés independentista ha provocat fortes tensions de la UGT de Catalunya. En els últims dies s'han fet més evidents amb la participació del seu president, Matías Carnero, en un acte de Societat Civil Catalana, el que li ha valgut l'atac furibund des Arran, una organització lligada a la CUP.