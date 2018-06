Andreu Buenafuente i Silvia Abril presentaran la gala dels Goya que podria canviar de seu

Andreu Buenafuente amb Silvia Abril (Europa Press)





Andreu Buenafuente i Silvia Abril presentaran la propera gala dels Premis Goya, que se celebrarà el pròxim 2 de febrer i que podria celebrar-se a una altra ciutat, tal com ha anunciat aquest dissabte el nou president de l'Acadèmia de Cinema, Mariano Barroso, durant una trobada amb els mitjans que ha tingut lloc després de conèixer-se els resultats de les eleccions que s'han celebrat durant aquesta jornada i en la qual partia com a únic candidat.





Barroso ha assenyalat que tot i que en principi la gala dels Premis Goya se celebrarà a Madrid, hi ha dues opcions "bastant potents" que encara no poden avançar, pel que cap la possibilitat que canviï d'escenari.





Buenafuente, que ja va dirigir les gales dels Goya de l'24 i 25 edició, serà també el responsable de la direcció d'aquesta cerimònia, que a diferència de la passada gala, estarà produïda per l'Acadèmia de Cinema.





El nou president de l'Acadèmia, que substitueix Yvonne Blake, que va deixar la presidència després de l'ictus que va patir fa diversos mesos, ha destacat que per primera vegada tindran vuit o nou mesos d'antelació de preparació, el que permetrà assajar i prepara aquesta gala , que comptarà amb el matrimoni format per Silvia abril i Andreu Buenafuente. Segons ha destacat Barroso, Buenafuente, que repetirà per tercera vegada, ha deixat "molt bon record" entre els acadèmics.