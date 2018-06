Idees clares en els escacs diplomàtic

L'ambaixador Àngel Ballesteros (El Faro de Ceuta)





"Sense política exterior no hi ha cap política", i no a l'inrevés. És una frase que em resulta interessant i que no coneixia. Llegeixo que el seu autor és Ranke; imagino que es tracta de Leopold von Ranke, un prolífic historiador prussià del segle XIX.









Àngel Ballesteros, ambaixador d'Espanya, és qui m'ha posat a la pista. Ballesteros està considerat com un dels principals especialistes del món en controvèrsies territorials. Durant quatre anys va ser l'únic diplomàtic espanyol enviat al Sàhara després de la nostra sortida i va gestionar el retorn de 335 compatriotes, als quals va censar i va protegir. En el seu llibre Diplomàcia secreta espanyola, l'ambaixador Ballesteros parla dels escacs diplomàtic i de les enormes dificultats espanyoles per identificar i gestionar l'interès nacional. Els tres grans contenciosos que tenim són: Gibraltar, Ceuta i Melilla i el Sàhara, "on l'estirar el fil d'un per desembolicar la inextricable troca per tal de destrabar-lo, sorgeixen inevitable, automàticament, els altres dos".





Calen idees clares, coherència i continuïtat. Sobra la indolència, l'altivesa o la docilitat. Si l'arxipèlag canari fos un estat, assenyala, seria la cinquena potència africana, darrere de Sud-àfrica, Algèria, Nigèria i, per molt poc, pel Marroc; dos milions de canaris produeixen tant com trenta milions de marroquins. En el seu moment es va dir que quan deixéssim el Sàhara, parlarien de Melilla, Ceuta i després de Canàries. Refereix Ballesteros la imprescindible cautela en determinades negociacions i que la història mostra que "si hi ha una llei gairebé matemàtica en el quefer exterior britànic és que mai s'han anat voluntàriament de les seves possessions extra metropolitanes".





Fidel Castro va gaudir d'una singular patent de cors. Ballesteros va localitzar fa trenta anys llargs, els 15 quadres del Museu del Prado que van quedar indegudament a Cuba, després de la marxa d'Espanya. "Quina és la raó que, després de tant de temps, ni tan sols s'hagi demanat l'obertura d'una negociació per poc prometedora que sembli? ¿S'ha contemplat la possibilitat de compra com a sortida més factible? Hi ha alguna causa perquè a Espanya no es faci el menor esment a teles tan importants? ". I recorda com el socialista Fèlix Pons, president del Congrés, després de condecorar Fidel Castro va merèixer 'in situ' epítets com caballerete i paio feixistoide. I no va passar res ...