La FIFA presenta la sala d'operacions del VAR per al Mundial de Rússia

Sala d'operacions del VAR per al Mundial de Rússia (AFP)





La FIFA va mostrar aquest dissabte la sala d'operacions del VAR, el sistema de videoarbitraje que té als futbolistes i als aficionats en suspens en vigílies del Mundial de Rússia 2018, encara que va assegurar que seran els àrbitres i no la tecnologia "els que xiulin els partits". "El VAR serà molt important en aquesta Copa del Món, però no serà el que vagi a arbitrar. No és el vídeo el qual va a xiular els partits, sinó l'àrbitre", va dir a la premsa Massimo Busacca, responsable de l'arbitratge de la FIFA.





A falta de menys d'una setmana per al partit inaugural del Mundial, l'àrbitre assistent de vídeo (VAR) s'ha convertit, sense voler, en l'estrella del torneig i segons avancen les hores, augmenten els seus partidaris i detractors. Per això, la premsa esperava que el demiürg del Mundial fos un plató espectacular equipat amb centenars de càmeres amb imatges de tots els angles de cadascuna de les incidències d'un partit de futbol, segons informa l'agència EFE.





En realitat, la caserna general del VAR són dues petites sales, això sí, amb moltes pantalles de televisió, on s'asseuran quatre assistents que s'encarregaran d'ajudar els tres àrbitres que dirigeixin cada partit mundialista. "Tenim 13 persones només per al VAR, encara que no tots seran assistents principals. Després tenim sis o set àrbitres més que xiularan partits i també poden fer el VAR. És a dir, unes vint persones dedicades al videoarbitratge", va dir Busacca.





QUATRE VAR EN JOC PER A CADA PARTIT





Va explicar que els àrbitres assistents de vídeo de cada partit faran només un per dia, encara que si és necessari repetiran, ja que la FIFA vol "buscar la qualitat". Va assenyalar que hi haurà quatre VAR en joc en cada partit: el primer analitzarà les jugades polèmiques; el segon seguirà el partit en viu en tot moment; el tercer s'ocuparà dels fores de joc i el quart serà de suport.





Seran 33 càmeres -dos més a partir de vuitens de final- les que transmetin les imatges de tot el que passi dins del terreny de joc, que arribaran a la sala VAR a través de fibra òptica i, en cas que hi hagi un problema tècnic , per satèl·lit. A més de les de velocitat normal, en els estadis haurà les que gravin el joc a càmera lenta, que seran les que determinin si hi ha contacte en un penal o si la pilota ha entrat a la porteria.





La sala del VAR es troba al Centre Internacional de Retransmissions (IBC, sigles en anglès) situat als afores de Moscou, inaugurat aquest dissabte pel president de la FIFA, Gianni Infantino.





EL RETARD DEL VAR ÉS D'ENTRE MIG MINUT I UN MINUT





Encara que tota l'atenció la va centrar Busacca, que va insistir fins a la sacietat en què el VAR "no és un experiment" i que només entrarà en acció en cas de "jugades polèmiques" com fores de joc, penals, gols marcats amb la mà, simulacions o per comprovar si la pilota sobrepassa la línia de meta. "En aquestes situacions portarem la tecnologia. Això segur que ho va a saber el VAR. Un àrbitre, per molt ben preparat que estigui, no pot veure tot al camp", ha destacat.





Això sí, l'exàrbitre suís va matisar que el vídeo no pot canviar la forma d'arbitrar i que, quan un col·legiat salti al camp, haurà de "oblidar-se completament de la tecnologia". "L'actitud dels àrbitres ha de ser el convenciment que la seva decisió és la correcta. No pot pensar que amb la tecnologia en cada situació anem a pregunta a l'VAR. Llavors no jugarem a futbol!", Ha subratllat.





Va recordar que la iniciativa de recórrer al vídeo ha de ser l'assistent que seu a Moscou i no de l'àrbitre, tot i que aquest també pot prendre aquesta decisió en casos extraordinaris. "No és la tecnologia la que decidirà. És sempre l'home, al costat de la tecnologia. Sempre hi ha interpretació. El que cal fer és reduir el percentatge d'interpretació en les jugades clau, ha assenyalat.





Encara que, basant-se en la seva llarga experiència, va recordar que res és comparable a veure una jugada en persona i va deixar entreveure la possibilitat que en alguns casos l'àrbitre ignori les indicacions dels assistents de vídeo.





Pel que fa al temps que es perdrà en discernir les jugades polèmiques, va recordar que al Mundial del Brasil es van jugar 57 minuts de mitjana per partit, ja que 33 minuts es van perdre en serveis de porta, córners i tirs lliures. "La demora del VAR serà d'entre mig minut i un minut. Però per un resultat correcte, si necessitem deu segons més, ¿on és el problema? Volem fer-ho ràpid, però si no podem, el que volem és que el resultat sigui l'encertat", ha dit, i ha destacat que el temps perdut" es recuperarà al final".