Espanya guanya per la mínima a Tunísia i planteja molts dubtes davant el Mundial

Espanya ha guanyat sense cap brillantor a Tunísia en l'últim partit de preparació abans de l'estrena a Rússia 2018 davant Portugal. Rodrigo no va guanyar la lluita pel nou, va Aspas es va posicionar amb un bon gol, Thiago no va ser l'eix de l'equip i Espanya va cometre molts errors defensius. Tunísia no va ajudar al lluïment jugant l'amistós amb més agressivitat de l'esperada.





I la prova que el nou és l'única posició que balla i encara no està resolta és que en aquesta ocasió el titular va ser el valencianista Rodrigo.





La resta de l'equip s'assemblarà molt al de l'estrena amb l'únic dubte del lateral dret: si Carvajal no arriba a temps, Odriozola jugarà en aquesta posició.





El partit va començar com s'esperava, amb Espanya dominant la pilota i els tunisians intentant robar la pilota per sortir ràpid a la contra. I d'ells va ser la primera gran ocasió de gol després d'una fallada defensiva que la Selecció no hauria de repetir durant el Mundial.





a primera meitat va acabar amb empat a zero ... i gràcies. Perquè Tunísia va tenir les millors ocasions de gol i no va marcar de casualitat, encara que també és veritat que Espanya va despertar en els últims minuts del primer període.





A la segona meitat van entrar Nacho, Lucas, Koke (que fins i tot podria 'llevar-li' el lloc a Thiago en l'estrena davant Portugal), Asensio, Diego Costa i el golejador Iago Aspas.





Espanya va millorar el seu nivell (tampoc era molt difícil) i es va poder veure un equip més obert amb Lucas i Asensio en les bandes i Diego Costa de nou pur, però tampoc com per tirar la casa per la finestra.





Al final, un gol de Iago Aspas va maquillar el resultat davant d'una Tunísia que va merèixer més i que no va ajudar al lluïment en emprar amb més duresa de l'esperada en un amistós a pocs dies del començament del Mundial.