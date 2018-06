Trump es despenja del comunicat conjunt del G-7 i diu que Trudeau és "deshonest i feble"

Angela Merkel i Donald Trump es van desafiar a la cimera del G-7





El president dels Estats Units, Donald Trump, va culpar Canadà de la seva decisió de no subscriure íntegrament el comunicat conjunt signat per la resta de països del G-7 i no va dubtar a insultar al seu primer ministre, Justin Trudeau, al que va cridar "deshonest i feble".





"Basant-me en les declaracions falses de Justin durant la seva roda de premsa i en el fet que Canadà està aplicant aranzels enormes als grangers, treballadors i empreses nord-americanes, he donat instruccions als nostres representants perquè no subscriguin el comunicat", ha assenyalat Trump en seu compte personal de Twitter.





Els missatges del president es van divulgar mentre es trobava a bord de l'Air Force One viatjant en direcció a Singapur, on es reunirà aquest dimarts amb el líder nord-coreà Kim Jong-Un, va afegir que el seu Govern analitzarà els aranzels als automòbils "que estan inundant el mercat dels Estats Units".





Aquestes sorprenents declaracions es produeixen després que Trump abandonés dissabte al matí la localitat canadenca de la Malbaie, on s'ha celebrat aquests dies la cimera del G-7, després de donar una roda de premsa en la qual, malgrat la seva to més conciliador, va amenaçar amb deixar de comerciar amb aquells països que mantinguin aranzels a les exportacions nord-americanes.





Ja a la tarda, al final de la cimera, Trudeau va advertir que el seu país no tindrà "cap dubte" a prendre represàlies comercials contra els Estats Units per la decisió de Washington d'imposar aranzels a les exportacions canadenques d'acer i alumini, la qual cosa, va assegurar, és una cosa que li havia comunicat a Trump.





"El primer ministre del Canadà, Trudeau, va actuar de manera tan tova i submisa durant la nostra trobada del G-7 i després, quan ja m'havia anat, va donar una roda de premsa per a dir, que« els aranzels dels Estats Units són un tant insultants » i que «no deixarà que el mangonejin». Quina deshonest i feble!", Va tuitejar Trump.





Cal assenyalar que al final de la cimera dels set països més industrialitzats, tots els Estats van emetre un comunicat conjunt que establia que els Alemanya, Canadà, França, Itàlia, Japó i el Regne Unit, d'una banda, i els Estats Units, de l'altre, estaven "d'acord en estar en desacord".





Estats Units, entre altres punts, no ha signat juntament amb els seus socis la declaració que recomana "amb contundència" la implementació de l'Acord de París ni la promoció de la lluita contra el canvi climàtic a través de la col·laboració.





Per la seva banda, els Estats Units va ser l'únic país que va subscriure un punt en el comunicat final per enfortir "la seguretat energètica global" a través de l'ús de "totes les fonts d'energia".