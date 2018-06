María Luisa Martínez Gistau és escollida com a nova presidenta d'Autocontrol

Maria Luisa Martínez Gistau, presidenta d'Autocontrol





La 23a Assemblea General de l'Associació per a l'Autoregulació de la Comunicació Comercial a Espanya, Autocontrol ha nomenat una nova Junta Directiva que al seu torn ha triat a Maria Luisa Martínez Gistau com a presidenta de l'entitat.





Martínez Gistau substitueix en el càrrec a Almudena Román Domínguez, que finalitza el període de quatre anys de mandat. És directora executiva de Comunicació, Relacions Institucionals, Marca i Responsabilitat Social Corporativa de CaixaBank, i membre del Comitè de Direcció d'aquest banc. És també presidenta de Dircom Catalunya.





"Per a moltes institucions i agents econòmics, Autocontrol és un referent de com és possible una autoregulació sectorial reeixida basada en el compromís i confiança mútua en que el comportament dels seus membres serà íntegre, ètic i responsable" ha dit en la primera intervenció davant l'assemblea . "L'Associació juga un paper fonamental a l'hora de millorar la reputació de les marques i augmentar la confiança de la ciutadania en el sector empresarial", ha afegit.





Per finalitzar, es va procedir a l'elecció de la resta de càrrecs de la Junta Directiva, en la qual estan representades 30 companyies. El Comitè Executiu d'Autocontrol queda compost per: Dante Cacciatore, de Telefónica, Fructuós Moreno Escobar, de TBWA Espanya, Juan Pablo Álvarez Nespereia, del grup Prisa, i Carlos Rubio de Miguel, de AEACP, com a vicepresidents; Eduardo Ballesteros Marra-López, de Clear Channel Espanya, com a tresorer; i Javier Coromina Gimferrer, d'Adam Foods / Idilia Foods, Javier López Zafra, de L'Oréal Espanya, David Coral Morral, del Grup BBDO I PROXIMITY, Mª Dolores Álvarez García, de l'Agència Pública Empresarial de la RTVA - Canal Sud, i Sra. Lidia Sanz Montes, de l'AEA, com a vocals.