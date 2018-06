El PSOE puja com a primera força i renova el bipartidisme davant la baixada de Cs i Podem

"L'arribada de Pedro Sánchez a La Moncloa ha caigut com una bomba al tauler polític. Les tendències de vot conegudes fins ara han saltat pels aires i a partir d'aquest moment s'obre un escenari electoral que res té a veure amb el de fa unes setmanes". Així comença el relat del diari ABC sobre el baròmetre de GAD3 que publica aquest diumenge i en la qual es reflecteix que l'electorat rep el PSOE amb un marge de confiança: els socialistes guanyarien ara mateix les eleccions amb un 28,8 per cent d'estimació de vot, 6,1 punts més que en els comicis de juny de 2016, i 5,1 punts més que al febrer passat, quan era el tercer partit. Així, El PSOE obtindria 118 escons, el millor resultat del partit des de les eleccions de 2008.





L'enquesta es va realitzar els dies 7 i 8 d'aquest mes, amb 800 entrevistes; just després que Mariano Rajoy anunciés la seva marxa com a president del partit i obrís el procés de successió. El PP conserva les seves posicions, amb un 25,6 per cent d'estimació de vot, traduïts en 101 escons. Són dues dècimes menys que en l'enquesta de febrer, i segueix lluny del 33 per cent de les eleccions de juny de 2016.





Per la seva banda, Ciutadans retrocedeix fins al 21,1 per cent d'estimació de vot, 4,5 punts menys que en l'enquesta de febrer, però 8 punts més que en les eleccions de 2016. La garrotada sembla més gran per la fortes expectatives que s'havia creat, ja que va arribar a aparèixer com a partit guanyador en les enquestes. En aquest moment obtindria 70 diputats, enfront dels 32 que té ara mateix al Congrés.





El retrocés de Ciutadans s'entén per la «devolució» de votants al PSOE, després de l'anunci d'un Govern que ha agradat a la part de l'electorat del partit taronja situada més al centre esquerra. Els votants de Ciutadans procedents del PP segueixen estant en la formació de Rivera, que ha absorbit un milió de vots populars des de les eleccions, segons l'estimació del president de GAD3, Narcís Michavila.





Podem, quart partit nacional, segons l'enquesta, es queda en un 13,1 per cent d'estimació de vot, i només 34 diputats. En les eleccions de 2016, els de Iglesias van arribar al 21,1 per cent, amb 71 escons. En menys de dos anys perdrien més de la meitat de la seva representació parlamentària.





A Catalunya destaca la pujada d'ERC, que segueix guanyant posicions i arribaria als 13 diputats, mentre que l a antiga Convergència es quedaria només amb 5, els mateixos que conservaria el PNB.