La Generalitat va pagar fins a 20.000 euros als observadors internacionals de l'1-O

Raül Romeva reunit amb alguns observadors internacionals (Europa Press)





Un dels últims informes lliurats per la Guàrdia Civil als jutjats on s'està investigant el procés independentista revela el que van cobrar personalment alguns dels observadors internacionals que va contractar la Generalitat de Catalunya per al referèndum de l'1-O. En el llistat que inclouen es reflecteix que algun d'ells va arribar gairebé als 20.000 euros.





Es tracta de les 14 persones del grup d'observadors d'Helena Catt, una consultora electoral del Regne Unit, entre els quals estaven 10 experts investigadors i un suport de 4 administratius. Els primers són: Helena Catt, Lloyd Dalziel, John Ault, Michael Grange, Samuel Cunningam, John Caradog, Grandvoinnet Serafini, T. Duffy i Kippen Kimberli.





Tots ells han rebut 112.993 euros com a honoraris, als quals cal sumar altres gairebé 52.000 euros en les despeses d'allotjament i transport, segons l'informe de la Guàrdia Civil a què ha tingut accés Europa Press.





La major part d'ells han rebut dos, tres i fins a quatre pagaments de la Generalitat. El que més ha cobrat ha estat Lloyd Dalziel, 19.300 euros en total mitjançant quatre pagaments de 7.350 tres d'ells més un altre de 1.600 en quatre dates diferents, des de juliol fins a octubre.





John Ault és el segon observador més car. Va cobrar 16.450 euros també en quatre pagaments, tres d'6.260 i un de 700 euros, que es van realitzar al juliol, agost i octubre.





Samuel Cunningham va rebre 13.947 euros de tres vegades, dos pagaments a l'agost i un altre a l'octubre. El segueix Kimberly Kippan, que es va dur 12.023 euros i Michael Grange, 11.929 euros. A John Caradog li van fer dos pagaments --en setembre i octubre-- per una suma de 10.024 euros, a Helena Catt li van abonar 8.775 euros, a Grandvoinnet li van pagar entre agost i setembre 6.818 euros, mentre que Terry Duffy va cobrar 5.820 euros.





ENTRE 700 I 2.800 EUROS PER ALS AJUDANTS





La resta fins als gairebé 113.000 euros d'honoraris van anar a parar als quatre integrants de l'equip de suport administratiu: Alex Ollington (700 euros), Ashley Griffiüls (800 euros), Thomas Fidlery (2.240 euros) i Tobies Byfield (2.800 euros en dos pagaments d'octubre).





Segons el citat informe de l'Institut armat, les despeses abonades pel Diplocat van ascendir a 162.070 euros (sense comptar l'IVA) i estan pendents de pagament addicional la quantitat de 2.750 euros.





Els investigadors destaquen el fet que aquestes despeses van acompanyats d'una declaració responsable emesa per Albert Royo Marina, representant del Diplocat, ressenyant que no van dirigits al finançament de cap actuació il·legal, ni contrària a les decisions dels tribunals.





Albert Royo, secretari general del Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya està citat a declarar en qualitat d'investigat pel titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona.