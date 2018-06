Nuño de la Rosa podria substituir aquesta setmana a Dimas Gimeno al capdavant de El Corte Inglés

Jesús Nuño de la Rosa podria ser el nou president d'El Corte Inglés (Europa Press)





El Corte Inglés s'enfronta aquuesta setmana a un consell d'administració crucial per abordar el nomenament del nou president que substituirà Dimas Gimeno, càrrec per al qual es perfila Jesús Nuño de la Rosa, un dels dos consellers delegats del gegant de la distribució i home de confiança de les germanes Álvarez.





Nuño de la Rosa, figura clau en la signatura de l'acord de finançament de deute a principis d'any per un import màxim de 3.650 milions d'euros, és un dels possibles candidats a prendre el timó de la companyia, ja que fins a la reunió del consell estan totes les possibilitats obertes, segons han informat a Europa Press fonts coneixedores de la situació del grup.





L'opció de Nuño de la Rosa per ocupar la butaca de president és la que a priori sembla més factible, tot i que també ha estat damunt la taula la possibilitat que fos la mateixa Marta Álvarez, una de les filles d'Isidoro Álvarez, la qual substituís al seu cosí Dimas Gimeno. Fins i tot es va arribar a barrejar el nom de Manuel Pizarro, a qui se li podria haver ofert ocupar aquest lloc però sense poders executius.





Després que les negociacions per posar fi a la batalla familiar hagin acabat en principi sense acord i que la major part de l'òrgan de govern del grup hagi donat suport a la destitució de Gimeno, el consell d'administració es reunirà de forma extraordinària amb un únic punt ordre del dia: el cessament i substitució de l'actual president.





En aquesta reunió no s'abordarà, segons han explicat les mateixes fonts, si el nou president tindrà poders executius o no, si bé tot apunta que si Nuño de la Rosa és finalment l'elegit mantindrà les seves funcions executives, el mateix que Víctor del Pozo com a conseller delegat.





EL PRIMER PRESIDENT QUE NO ÉS DE LA FAMÍLIA





El substitut de Gimeno seria el cinquè president d'El Corte Inglés després de César Rodríguez, Ramón Areces, Isidoro Álvarez i Dimas Gimeno. En el cas que finalment fos Nuño de la Rosa, seria el primer que no forma part de la família.





La reunió extraordinària de l'òrgan de govern del gegant de la distribució se celebrarà aquesta setmana, després que el passat 30 de maig es reunís el que va ser l'últim consell ordinari presidit per Gimeno, en el qual es van aprovar per unanimitat els comptes de 2017 i es va decidir deixar per aquest consell extraordinari el seu relleu.





El president d'El Corte Inglés, que fins i tot podria presentar la seva dimissió abans del consell extraordinari, va constatar en la reunió del passat 30 de maig la falta de suport del màxim òrgan de govern a la seva continuïtat en el càrrec, tenint en compte que set dels deu consellers ja van anticipar l'orientació del seu vot favorable al seu cessament.





En concret, la celebració d'aquest consell extraordinari per abordar el cessament ha estat sol·licitada per Florencio Lasaga, Carlos Martínez Echevarría, Víctor del Pozo, Jesús Nuño de la Rosa i les germanes Marta i Cristina Álvarez, als quals es va sumar posteriorment Paloma García Peña , en representació de Cartera Mancor.





També van donar suport a la celebració del consell extraordinari Manuel Pizarro i el representant del xeic de Qatar, encara que ells no han expressat el sentit del seu vot.





Si en el consell extraordinari es mantenen les postures actuals, la posició favorable a la sortida de Gimeno comptarà amb el suport del 70% del consell.





Un cop destituït com a president i rellevat en el càrrec, Gimeno continuaria com a conseller fins a la celebració de la junta d'accionistes d'agost, en què fins i tot podria ser cessat també com a membre del consell d'administració, llevat que presentés abans la seva dimissió.





Gimeno va assumir la presidència del grup amb 39 anys al setembre de 2014, després de morir el seu oncle Isidoro Álvarez, tot i que a finals d'octubre de 2017 Víctor del Pozo i Jesús Nuño de la Rosa van ser nomenats consellers delegats assumint els poders executius.