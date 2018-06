Feijoó dirà si es postula a la presidència del PP quan s'obri el termini de candidatures

Alberto Núñez Feijoó aquest diumenge a Ribadavia (Europa Press)





El president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, ha declarat aquest diumenge als mitjans de comunicació, després de l'acte de celebració dels 50 anys dels cellers Vinya Costeira a Ribadavia (Orense), que comunicarà si es postula a la presidència del Partit Popular "dins el termini de presentació de candidatures, no abans ni després".





"Demà, tenim junta directiva nacional del Partit Popular. A partir de demà, s'obre un termini d'entre set i quinze dies, que és el que marquen els estatuts, per a presentar candidatures. Convé no començar a córrer abans que es doni l'inici de la carrera", ha manifestat.





"He dit fa 48 hores que la meva obligació i la meva responsabilitat és donar a conèixer què és el que crec que podem fer en aquesta nova etapa que s'obre en el partit. Per a això, compliré estrictament els terminis democràtics que aprovem demà a la junta directiva . Durant aquest termini, que serà d'entre 7 i 15 dies, ho sabrem demà amb exactitud, diré el que consideri oportú, però no abans ni després", ha insistit el titular del govern gallec.





En aquesta mateixa línia, Núñez Feijóo ha assegurat que convocarà els mitjans de comunicació "quan tingui alguna cosa a dir". "És ben senzill, no tenim més que esperar que la junta directiva iniciï el projecte, durant el termini de set o quinze dies, demà ho sabrem, és el moment de parlar", ha abundat.





El president de la Xunta tampoc ha aclarit si esgotarà o no el termini de presentació de candidatures per presidir el Partit Popular i ha reiterat que ajorna la comunicació de la seva decisió a aquest mateix termini de set o quinze dies.





ANIMA QUE ES PRESENTEN MÉS CANDIDATS





Així mateix, Núñez Feijóo ha animat a presentar la seva proposta a la presidència del Partit Popular "tots aquells companys o companyes que creguin que poden aportar alguna cosa al partit, treball, experiència, lideratge i que tinguin un compromís amb els milions de persones que ens han votat i amb els milions que ens queden per votar".





"Que presentin el seu equip, animo a tots, és el moment de fer un pas endavant aquells que vulguin fer-ho. És el moment de participar", ha asseverat el president de la Xunta de Galícia.

Feijóo ha destacat la rellevància que suposa aquest procés per a la formació: "Aquest és un partit democràtic, és el primer partit d'Espanya, és el primer partit dins el Partit Popular europeu, som el primer partit al Congrés, som el partit de la majoria absoluta al Senat, és un partit que ha de respondre als milions de persones que ens han votat, per tant, tenim una gran responsabilitat".





Finalment, el titular del govern gallec ha subratllat la importància del PP de Galícia en el panorama actual de la formació política.





"El Partit Popular de Galícia ha convençut a molts gallecs i tenim una tercera majoria absoluta, els gallecs ens coneixen i saben que garantim respecte a les urnes i garantim complir el nostre programa electoral. Hi ha moltíssims militants i dirigents en el partit que tenen aquest compromís" , ha conclòs.