Nadal guanya el seu onzè Roland Garros

Rafa Nadal, victoriós (Europa Press)





Rafa Nadal va conquistar el seu onzè títol de Roland Garros després d'imposar amb autoritat a la final a Dominic Thiem (6-4, 6-3 i 6-2), que va estar a mercè del que proposava el campió espanyol. Només una rampa a la mà va fer contenir la respiració a la graderia, encara que finalment va quedar en un ensurt i el manacorí va igualar els onze títols en un mateix Grand Slam de Margaret Court.





Segons relata 'Eurosport', l'inici va ser típic d'un partit entre un tennista que ha guanyat deu vegades el trofeu i un altre que debutava en una final d'aquesta categoria. Un break de Nadal donava el primer cop a la moral de l'austríac, que li costava entrar en el partit. Va despertar i va igualar la contesa tot seguit, amb un contrabreak que va agafar una mica desprevingut el balear, que amb la seva baixada, unit a la millora del seu rival, va portar el duel a una fase més igualada. Tot i això, Nadal seguia traient amb facilitat els seus torns de servei endavant, mentre pressionava sempre a la resta de Thiem. Finalment, en el moment clau, amb 5-4 al marcador, va arribar un nou trencament, que va caure com una galleda d'aigua freda a les aspiracions de l'austríac (6-4).





La segona mànega va començar de la mateixa manera que la primera, amb un break de Nadal en el primer torn de servei de Thiem. El ritme en els pilotejos des del fons de la pista pujava per moments, amb el consegüent benefici per a Rafa, que cada vegada es mostrava més còmode acabant les jugades dins de la línia de fons. També deixava jugades de mèrit el jove austríac, que fallava a l'hora d'intentar fer mal a la resta del manacorí.





Va tenir les seves opcions d'igualar el segon parcial Thiem, igual que havia fet en la primera mànega, però en aquesta ocasió la figura de Nadal es va engrandir per salvar l'única situació de perill que va haver d'afrontar en el set. Després aconseguir-ho, li va quedar el camí aplanat el manacorí que no va tenir pietat de l'austríac a l'hora de tancar la màniga (6-3).





Tot i una rampa a la mà esquerra que va deixar en suspens el partit a mitjans de la tercera mànega, Nadal va superar el moment per tancar el seu onzè títol a París. Thiem no va poder sinó intentar no rebre un marcador voluminós davant un mite vivent del tennis, que novament dominava amb autoritat sobre la pista de l'Philippe Chatrier. Rafa és molt Rafa i va tancar un partit que novament va semblar més fàcil del que realment suposa una gesta com la que normalment protagonitza el balear cada estiu. El número u és l'autèntic Rei de la terra (6-2).