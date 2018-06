Torra conclourà la ronda de contactes amb Domènech, Albiol i Riera

El president de la Generalitat, Quim Torra, es reunirà aquest dilluns amb el líder dels comuns, Xavier Domènech, el president del PP català, Xavier García Albiol, i el diputat de la CUP Carles Riera, amb els que conclourà la ronda de contactes amb els líders catalans.





Divendres ja es va reunir amb el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, a qui li va traslladar la importància de reunir-se com abans amb el president del Govern, Pedro Sánchez, i conèixer la seva oferta per als catalans.





Segons consta en l'agenda del Govern, la primera reunió d'aquest dilluns serà amb Domènech a les 10.30 hores al Palau de la Generalitat i posteriorment el líder d'CatECP compareixerà davant els mitjans i per separat la portaveu del Govern, Elsa Artadi.





Posteriorment, Torra rebrà al Palau de la Generalitat a Albiol i també hi haurà compareixences. El dirigent popular ja va confirmar divendres que acudiria a aquesta reunió, a diferència de la líder de Cs a Catalunya, Inés Acostades, ja que considera que és la seva obligació: "Tenim el deure de seure i escoltar-nos".





Així mateix, ha criticat a Acostades per no anar a la reunió i va posar en dubte que la victòria de Cs a les eleccions servís per a alguna cosa: "Aquells que van guanyar les eleccions ja han demostrat per què servien, però sobretot per què no serveixen". Torra tenia previst reunir-se amb Acostades divendres --iba a ser la primera trobada de la ronda de contactes, per ser la cap de l'oposició-, però la dirigent de Cs va rebutjar assistir perquè va posar com a condició que abans el Govern retirés la pancarta amb el llaç groc que va col·locar a la façana de la Generalitat.





TORRA-RIERA





L'última reunió d'aquesta ronda de contactes serà la que Torra mantindrà amb Riera a les 19.30 hores, que també tindrà les seves compareixences posteriors per valorar la trobada. Aquesta reunió arriba després que la CUP hagi augmentat les crítiques al Govern de Torra per estar fent "polítiques autonomistes" i que els 'cupaires' hagin advertit que exerciran d'oposició, el que deixa a l'Executiu sense majoria absoluta al Parlament.





Dissabte Riera va acusar el Govern de ser autonomista i d'haver deixat de banda els plantejaments independentistes, i ha avisat que és poc probable que la CUP aprovi uns pressupostos en les mateixes condicions que la legislatura passada si es tracta d'uns comptes "antisocials".