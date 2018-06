Construint l'economia mòbil

L'informe la Societat Digital a Espanya 2017 donava compte de la notícia que el nombre de línies mòbils va superar per primera vegada al total de la població mundial el 2016, una tendència a l'alça que posteriorment es va consolidar en 2017. La penetració de telefonia mòbil el any passat era de 103,5 línies per cada cent habitants, el que representa 7.740 milions de subscripcions. Ara GSMA ha relatat en un recent informe les principals prediccions sobre la denominada economia mòbil i les seves perspectives de creixement.





Ericsson ( Ericsson MobilityReport 2017 ) calcula que per a l'any 2022 el 90% de les subscripcions mòbils seran de banda ampla i que se superaran els dos mil milions de clients de 4G (LTE), mentre que s'arribarà als cinc-cents milions de clients de 5G amb una cobertura de població a escala mundial del 15%.





Per la seva banda, l'informe de GSMA analiza les perspectives d'evolució del sector de les comunicacions mòbils des del pla tecnològic, socioeconòmic i financer, intentant matisar i ampliar les seves enormes expectatives de creixement.





Entre les principals dades que ofereix GSMA, prediu que el nombre de subscriptors únics mòbils creixerà un 2,1% entre 2017 i 2025, de 5.000 a 5.900 milions, mentre que les subscripcions totals passaran dels gairebé 7.800 milions a 9.000 en aquest període. La diferència entre els dos conceptes, és que el nombre de subscriptors únics mesura la quantitat de persones que s'han abonat a un servei mòbil, independentment del nombre de connexions (per exemple, targetes SIM) que posseeixin, mentre que el nombre de subscriptors fa al·lusió al nombre de targetes SIM que té una determinada xarxa mòbil.





Aquest creixement mundial esperat de la telefonia mòbil serà liderat pels països emergents, especialment Índia, Xina, Pakistan, Indonèsia i Bangla Desh, encara que també nacions de l'Àfrica subsahariana i de Llatinoamèrica. Aquest fenomen es deu al fet que els mercats dels països més desenvolupats estan assolint nivells de saturació, mentre que en aquestes zones del món encara queda molt espai per al creixement de la telefonia mòbil en general i de banda ampla en particular. GSMA prediu que la taxa de penetració de l'Internet mòbil arribarà a convertir-se en un indicador clau per mesurar el grau de desenvolupament dels països i en concret del desenvolupament de l'economia digital a ells.





La següent predicció que realitza l'informe és que la tecnologia 4G serà la que lideri el creixement de l'economia mòbil al món per nombre de connexions, que estableix en més de 3.000 milions per a 2019 (més optimista encara que la d'Ericsson amb la qual obríem aquest text), mentre que se seguirà treballant en el següent estàndard, el 5G, que coneixerà llançaments comercials en els pròxims tres anys a Amèrica del Nord, Àsia i Europa.





Per la seva banda, l'Internet de les coses (IOT), tant a través de xarxes mòbils com fixes, triplicarà el seu nombre de connexions entre 2017 i 2015, arribant als 25.000 milions. El gruix d'aquest creixement se centrarà en el segment de IOT industrial que, segons el parer de GSMA, està encara en la seva infància. Centrant-nos només en les comunicacions mòbils, les connexions IOT arribaran a la xifra de 3.100 milions a tot el món per 2025, representant un 12% del total.





També es preveu que augmenti la participació de les comunicacions mòbils en el creixement econòmic. En 2017 han estat responsables del 4,5% del PIB mundial i per al 2025 s'espera que arribi al 5%, en impulsar aquestes tecnologies la millora de la productivitat i de l'eficiència en les economies nacionals. D'altra banda, l'any passat l'economia mòbil va donar feina, de manera directa o indirecta, a 29 milions de persones a tot el món.





Durant els últims anys el finançament d'activitats d'innovació en empreses emergents i start-ups ha assolit xifres rècord. L'ecosistema digital es mou molt ràpid i són nombrosos els projectes que sorgeixen en camps com la intel·ligència artificial, la realitat estesa, els vehicles autònoms o el Iot.





Els operadors de telecomunicacions estan centrant la seva atenció en la intel·ligència artificial, un camp per ara dominat per les tecnològiques americanes (Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft i IBM) i pels gegants xinesos (Baidu, Alibaba i Tencent). L'interès de les telcos va més enllà dels robots conversacionals (chatbots) i els assistents virtuals i se centra en la capacitat de la IA per promoure la transformació digital de les pròpies empreses, el sorgiment de xarxes de telecomunicacions intel·ligents, l'aparició de nous nínxols de negoci i la millora de l'experiència del client.





Finalment, l'informe de GSMA estableix la necessitat d'establir un marc institucional adequat que doni suport al desenvolupament de l'ecosistema digital. La legislació s'ha de centrar en regular els serveis que reben els consumidors i no tant en l'empresa que els proporciona. L'economia mòbil que s'interna en les noves tecnologies 5G necessitarà unes polítiques públiques que fomentin la innovació i la inversió. Els esforços reguladors han de centrar-se en tres àmbits: espectre, infraestructura i economia.