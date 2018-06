Ada Colau ofereix Barcelona al vaixell 'Aquarius' de refugiats

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha exigit aquest dilluns al nou Govern de Pedro Sánchez que rectifiqui la política de l'anterior Executiu en matèria de refugiats, "no miri cap a un altre costat", i s'impliqui en la salvació de "vides humanes" com ja estan fent ciutats com la seva.





Colau ha ofert Barcelona al vaixell 'Aquarius', que navega amb més de 600 immigrants i refugiats rescatats per MSF i Sos Mediterranée, l'entrada a Itàlia ha estat impedida pel nou ministre de l'Interior, Matteo Salvini.





"És clar que oferim Barcelona, perquè ja estem acollint. Tot i que ningú ens ajuda, estem ajudant amb recursos propis", ha assegurat l'alcaldessa en un esmorzar organitzat per Nueva Economía Fórum, en ser preguntada sobre si està disposada a oferir el port de Barcelona perquè atracada el vaixell 'Aquarius'.





"Som aquí per ajudar, però necessitem un Govern d'Espanya que efectivament assumeixi les seves responsabilitats i no incompleixi les seves obligacions de reallotjament", ha assenyalat Colau durant la seva intervenció, abans de denunciar que el PP "només va complir un miserable 12 per cent". "Barcelona està aquí per ajudar des dels seus ports i la seva ciutadania", ha emfatitzat.





Segons l'alcaldessa, la decisió que ha pres el Govern d'Itàlia de no deixar atracar a les seves costes al vaixell 'Aquarius' "posa en qüestió el projecte europeu" perquè suposa apostar per la "barbàrie" en lloc de per la democràcia. Per això, ha insistit en la necessitat que des de l'Executiu espanyol es treballi per combatre aquesta deriva i contribueixi en l'acollida de refugiats.





"Si Barcelona i Madrid hem pogut fer un conveni amb Open Arms, com pot ser que el Govern d'Espanya no estigui fent tot el possible perquè aquestes persones no es quedin ni un minut més al mar? L'obligació d'un Govern democràtic és no mirar cap a un altre costat. és una qüestió humanitària i europea ", ha emfatitzat la regidora.





En aquesta línia, Colau ha defensat que el projecte de la Unió Europea es basa precisament en que es va dir "mai més a la guerra, el feixisme i el desprestigi de la vida humana" i ha avisat que "si falla això, falla tot la resta".





ELS AJUNTAMENTS, "SOLS"





Així, ha assenyalat que davant la "realitat" que suposa el fet que "la gent fuig de l'horror", no es pot acceptar que el Govern espanyol estigui "incomplint els seus compromisos en matèria d'acollida de refugiats", i que els ajuntaments com el de Barcelona estiguin "sols" i traient recursos dels seus pressupostos "per atendre la gent" que fuig de les guerres.