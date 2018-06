Pedro Duque nega que a Espanya hi hagi "massa" universitats: "El que cal fer és que es vegin a l'exterior"

El ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, ha negat que Espanya tingui "massa" universitats, i que el que cal fer amb elles és promocionar-les, és a dir, que "es vegin millor a l'exterior". "Espanya és el quart millor país en accés a la universitat, però estem molt per sota en l'accés a les professions que es demanen per part de la indústria innovadora", ha apuntat Duque en una entrevista a Antena 3.





Tot i que el ministre reconeix que no té "la fórmula màgica" per millorar això, no ha descartat desenvolupar determinades accions: "Potser cal fer alguna cosa per aquí, jo puc fomentar i donar premis a la millor universitat, posar algun tipus de fons perquè es produeixi algun tipus de transvasament empresarial". Durant l'entrevista, Duque ha deixat clar que la seva primera prioritat en el càrrec és "posar greix a la maquinària de l'Administració Pública" i fer que "flueixi", ja que diu que en no haver-hi abans un ministre específic de Ciència, hi ha hagut coses que s'han quedat sense tirar endavant.





Tal com ha relatat, les trucades que rep de científics, universitats, laboratoris o empreses innovadores, són per demanar-li que s'utilitzin els fons ja existents. A més, segons continua, el seu "marge" és treballar amb els pressupostos ja establerts, el que seria un "benefici", però el "pacte" que hi ha entre tots és que augmenti la dotació pressupostària. "La inversió és una assignatura pendent, el que cal fer és plasmar aquesta idea conjunta que tenim tots en algun paper que ens permeti treure aquest problema dels vaivens de la política", ha assenyalat el titular d'aquest departament. "Tractaré de dir la veritat i tractaré d'arribar a acords amb tots, aquest és el meu mandat per part del president", resumeix.





L'enginyer i astronauta ha relatat com es va posar en contacte Pedro Sánchez amb ell per oferir-li el lloc de ministre. "Tot ha estat tan vertiginós, va ser el mateix dia després de convertir-se en president, dissabte. I m'ho va plantejar en els 30 primers segons de conversa", ha explicat. "Comences a donar-li les voltes a les possibles conseqüències, el negatiu que pogués tenir això, què passarà amb la meva família, els meus fills, la meva vida, però vaig pensar que si em truca el president del meu país i que em va a donar carta blanca a arreglar tot això i em diu que he d'arribar a acords perquè això sigui permanent, no puc dir que no ", prossegueix.









La seva primera reacció a Twitter un cop es va saber que anava a ocupar un càrrec en el nou Govern de Sánchez, va ser una vinyeta de Forges en la qual recordava a la seva mare. "Jomío, et recordis que els càrrecs els carrega el diable", deia la vinyeta. "La meva mare, estant en l'educació, m'hagués donat quantitat de consells sobre què fer i hagués estat orgullosíssima", ha assenyalat. Habitual defensor d'un augment de pressupost per a la Ciència a Espanya, Duc també ha mostrat en diverses ocasions estar en contra de les homeopatías, de les que ha parlat també. "Només cal saber una mica de física i biologia per saber que no funcionarà a la vida. No hi ha cap possibilitat que això tingui efecte real", explica el ministre.