La majoria de partits catalans han acusat aquest dilluns el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, de mentir per dir que Catalunya està "a la vora de l'enfrontament civil" pel procés sobiranista, i li ha demanat que matisi les seves paraules.





Des del Govern català, la portaveu de la Generalitat, Elsa Artadi, ha dit: "No sé si no passa el suficient temps a Catalunya o té voluntat de donar una imatge exterior que no es correspon amb la realitat. És molt sorprenent, i esperem que comenci a matisar, ja que són unes afirmacions que no deixen de ser mentida ".





La portaveu del PDeCAT, Maria Senserrich, ha destacat que "és una mentida molt gran, una aberració, i indigne d'un ministre". "Sempre ens trobaran a la taula de diàleg, però davant la mentida, l'aberració i la indignitat d'un ministre com el ministre Borrell no ens trobaran", ha afegit.





La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha titllat de mentida les afirmacions del ministre i li ha replicat que "no està participant en un acte de SCC ni és ministre de Propaganda, sinó que és ministre d'Exteriors".





"Les declaracions del ministre Borrell, a més de ser mentida com és obvi i conegut arreu del món, són molt irresponsables", ha criticat Vilalta.





El líder de CatECP i secretari general de Podem, Xavier Domènech, ha demanat al ministre centrar-se en el seu treball a l'estranger en comptes de parlar de Catalunya. "Hem viscut una etapa en què la persona que més parlava del Catalunya era el ministre d'Exteriors Margallo. Crec que cal superar aquesta etapa. A l'estranger hi ha molta feina a fer", ha expressat.





Des del PSC, en canvi, han estat menys crítics. El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, ha valorat que "alertar dels riscos és bo, convenient i necessari" per "molt incòmode que pugui resultar".