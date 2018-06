El vaixell 'Aquarius', on viatgen més de 600 migrants, atracarà a València

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha donat instruccions perquè Espanya aculli el vaixell 'Aquarius', en què es troben més de 600 persones abandonats a la seva sort a la Mediterrània, ha informat el Palau de la Moncloa.





El destí d'aquest vaixell serà el port de València, prèvia coordinació amb la Generalitat valenciana.





"És la nostra obligació ajudar a evitar una catàstrofe humanitària i oferir un port segur a aquestes persones, complint d'aquesta manera amb les obligacions del dret internacional", ha afegit en un comunicat Presidència del Govern.





Així ho acabava d'avançar el president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha assegurat que el Govern d'Espanya oferirà a l'ONU València com a "port segur" per al vaixell.





"M'ha comunicat (la vicepresidenta Carmen Calvo) que el Govern situarà el port de València com el port segur per a aquesta operació humanitària que el Govern d'Espanya va a emprendre de la mà de l'ONU", ha dit Puig, que ha assegurat que és una bona notícia per a Espanya "que sigui considerat un país obert i hospitalari".





"La Comunitat valenciana sempre ha estat una comunitat hospitalària, ja vam voler en el seu moment noliejar un vaixell per als refugiats sirians", ha incidit, recordat que l'Executiu regional també havia expressat la seva voluntat de rebre els migrants i refugiats de l'Aquarius.





