Cicle de concerts de la Banda Unió Musical de Tarragona per celebrar el seu 25è aniversari

La Banda Unió Musical de Tarragona celebra el seu 25è aniversari amb el cicle de concerts "Banda i esports", on oferiran un repertori d'obres molt conegudes relacionades amb l'esport com a vincle principal per commemorar els XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018.





Es tracta d'una gira de tres recitals que es duran a terme a Sant Pere i Sant Pau, Torreforta i Bonavista i seran gratuïts i oberts a l'assistència de tots els veïns.





El primer dels concerts serà el diumenge 17 de juny a les 7 de la tarda a la plaça Cuba de Sant Pere i Sant Pau; el següent tindrà lloc a la plaça del Tarragonès de Torreforta el 4 d'agost a les 20:00 hores i la celebració es tancarà l'1 de setembre a la plaça de la Constitució de Bonavista també a les 20:00 hores.